Baix llobregat combatiu, asambleas libertarias, el anarcoindependentismo, un invento de la inteligentsia catalanista

Yo soy paria, ¿catalan?, no de todas partes



Con el eufemismo de la voluntad del pueblo, es estatismo-catalaniista, a traves del nazixovinismo de ciu, el fascismo de erc., y el comunismo nacionalista, y sus manifestaciones idiotas, que logran caldear las emociones de la gente, queriendolas llevar por medio de esas creencias, ha olvidar que estas escitaciones inmediatas no lograran evitar las consecuencias, que en verdad seran inevitables a largo plazo, acarreadas por semejantes doctrinas ahora unidas en eso que han dado llamar independencia.

el pasteleo y politiqueo del anarkismo bueno, razonable y respetuoso, es un invento de la inteligentsia estatista-catalanista. Los anarkistas y la inteligentsia estatista-catalanista son antagonistas y para los primeros solo cabe la divergencia con la segunda, si quieren seguir su principio:-del fin no justifica los medios-. Estamos viendo el resultado de lo que esta sucediendo en caTALUNYA,los hechos actuales, demuestran que eso que llaman el anarcoindependentismo y unas supuestas asambleas libertarias, y la colaboracion en propuestas como el baix ll. combatiu, han perdido toda esencia acrata (si que es en algun caso la habian tenido alguna vez), y es sustituida por la asuncion del centralismo democratico impuesto desde arriba que intenta desde esa forma ser hegemonico y totalitario.

Las graves consecuencias que todo ello hace, que quede reflejado en la participacion desde posiciones que se dicen anarquistas, a colaborar con el cretinismo estatista de ese engendro reaccionario llamado via catalana, y a la total ausencia de critica al frente soberanista y el velado apoyo a organizaciones autoritarias como la cup y arran. La estrategia del frente soberanista, como va quedando al descubierto, en el dia a dia, no conduce a otro camino que mas estado en primer liugar, seguido por el de oxigenar al goverm de ciu, la perpetuacion del pujolismo ahora abanderando al neoliberalismo. Si vemos la propuesta del baix llobregat combatiu, las supuestas asambleas libertarias, nos muestran su fidelidad al poder, que ahora se disfraza de popular, y es el zoco de cambalaches y compadreos politiqueros y patrioteros, donde un supuesto anarquismo bueno, razonable y respetuoso, ayuda a reproducir en micro, lo que cualquier libertario detesta de la gran politica, es decir: las componendaspolitiqueras, las conspiraciones patrioteras y el castigo a cualquier disidencia, para de ese modo paralizar y neutralizar en primer lugar, no el parlamentarismo, sino a los otros anarkistas, los irrespetuosos que son incapaces de entrar en razon y asumir el pensamiento unico estatista-catalanista. En unos momentos en que el govern de ciu, no podia seguir imponiendo las retalladas a base de aplicar la represion fascista de los mosssos, `pr lo que se crea una situacion de dificultades insalvables para gobernar, adelanta las elecciones, y es en ese contexto, donde surge el potenciar los mercadeos y colaboraciones como el baix llobregat combatiu, y las asambleas libertarias, para asi ir instalando una nueva representacion de centralismo democratico ahora con un toque libertario, que sirve de instrumento para neutralizar el antagonismo de la gente obrera, precaria, margina e inmigrante en contra de la burguesia. Por un lado se consigue poner un tope a la participacion espontanea de lucha contra la precariedad y por otro lado a traves del toque libertario se asegura la dominacion, y se legitima a traves de las urnas( la mas alta participacion de gente votando, en la historia de las elecciones en catalunya) de un govern, que ahora ya no tiene que activar una represion a niveles inasumibles para cualquier regimen que se diga democratico. Con la creacion del frente soberanista salido de las elecciones, se canaliza superficialmente las demandas sociales, y se disuelve las resistencias de los parias que habian empezado a recuperar el organizarse desde la ayuda mutua y la inteligencia colectiva. Para pasar a activar la ilusion del que el frente soberanista ha devuelto la esperanza y traera un nuevo estado "el catalan", basado en una retorica nacionalista de ciu con el soporte de un izquierdismo (erc.icv.cup)perfumado por un toque libertario. Mientras el anarquismo bueno colabora con el pensamiento unico (estatista-catalanista), se difama y se criminaliza cualquier disidencia del anarkismo antipolitco y antiestatal, como si este fuese una posicion que hace el juego a la derecha españolista, cuando en trealidad esa derecha la españolista y el frente soberanista, se retroalimentan y sirven juntos al mismo fin, es decir : el estado. Mira també:

