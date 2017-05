Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: corrupció i poder el cas pujol, la cnt, para ir entendiendo el momento actual http://www.mediterraneodigital.com/espana/politica/jordi-pujol-pide-perdon-siento-mucho-todo-lo-que-esta-pasando.html

En 1990, el comité regional de catalunya- cuya secretaria general estaba representada por sindicatos de la actual cnt-catalunya- se persono como parte acusadora contra ciu. Fue la ultima organización en mantener la denuncia en los juzgados. Lamentablemente la cerrazon de miras de los sindicatos que luego ocuparon la secretaria,-los mismos que meses despues provocaron la actual ruptura en la cnt catalana-, decidio ejecutivamente sin someterlo a votacion en un pleno regional la retirada de la denuncia.

Los metodos, procedimientos y estructuras con que, en el marco de los negocios fraudulentos, se implico el psoe con los macromontajes, desde “pianelly y btraversa”, hasta filesa, y resulta que en el propio seno del espectro institucional emergia un nuevo agente politico, representativo de la burguesia catalana, ciu, liderado por jordi pujol, que precisamente, en el mismo marco, de “los negocios fraudulentos”, con identicos metodos, procedimientos y estructuras, se se adelantaba al psoe, sentando catedra, y señalando el camino del fraude, por el que debia seguir cualquier formacion politica si queria acceder al poder y mantenerse en el.

El caso de la politica y española es bien distinto, sus fuentes financieras estan aseguradas, por el ancestral y secular de la usurpacion y el latrocinio legalmente homologados, y no necesita utilizar los metodos modernos de corrupcion.

Asi pues, desde los primeros momentos de la transicion nos encontramos con dos formaciones politicas, psoe y ciu, con ambiciones de poder, pugnando por el fraude a gran escala, haciendo “negocios” para poder gobernar, y gobernando para hacer “negocios”. Al analizar la concordancia politica del psoe y ciu, debemos retener la coincidencia de ambas formaciones en la utilizacion de los mismos metodos para defraudar. En efecto, esa concordancia para mantener a flote el gobierno central no puede solo explicarse por las coincidencias politicas, son los metodos de fraude utilizados los que han impulsado a converger.

Cuando los grandes medios de comunicacion aun no habian empezado a escupir las claves de la corrupcion politica, la prensa libertaria desveleba hechos y situaciones de corrupcion, como por ejemplo los casos de banca catalana y” pianelly y traversa”, por citar las mas importantes, especialmente a traves de las paginas de solidaridad obrera, y su denuncia no merecia el mas minimo interes, no solo en el marco general, sino incluso ni en los medios libertarios, ni cenetistas. Sin embargo, era entonces que se estaba incubando los “affaires” que iban a estallar, sin tregua, pocos años despues a partir de 1990, en un “crescendo” imparable. Y es oportuno recordar, en la actual desestabilizacion politica, alcanzada como consecuencia del proceso incesante de desvelamiento de las claves de la corrupcion institucional, que la cnt lograba incidir en el inicio de ese proceso de denuncia con “el caso prefaneta” y si bien es licito criticar y discutir su acierto, o no, del procedimiento judicial empleado en este “caso”, no es menos criticable la obtusa incapacidad de analisis demostrada por los responsables de laa cnt al desmarcarse del “caso”.

Ciertamente, una cosa era disvincularse de la denuncia judicial y otra muy distinta era desvincularse de la denuncia publica, adermas con descalificaciones personales y publicas de sus promotores. Cuando en 1993 la cnt se desvinculaba de la denuncia judicial, con el mas olimpico silencio como alternativa, quedaba expedita la “autopista” por la que iban a circular el psoe y ciu para converger en el actual pacto.

Está clara la indigencia de los responsables de dicha desvinculacion, pero no queremos creer que deseaban contribuir conscientemente a la estabilizacion de la situacion politica.

Pero el resultado es el mismo; el “caso prefaneta” era el “eslabon debil” de la prolija cadena de corrupcion de ciu, permitia resquebrajar el fenomeno de fraude institucional, con sus multiples derivaciones, ligadas entre si por una especie de “vasos comunicantes”.

Con el “caso prtefaneta” abierto, jordi pujol no podia avanzar hacia la convergencia con felipe gonzalez, por ello los jueces lo cerraron, archivandolo, gracias a la incomprensible silencio de los responsable de la cnt.

Despues los fiscales han ido cerrando otros casos menores, vinculados a la actuacion corrupta de la generalitat

