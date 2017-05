Acció d'insubmissió a l'Audiència Nacional #obrimlacaixa

Veure el video aquí

La campanya de Colze a Colze busca confrontar la repressió; una de les facetes d'aquesta repressió és la judicialització de les nostres vides.

A més de dos anys i mig de les primeres detencions de les operacions Pandora i Piñata, i amb una nova pròrroga de 18 mesos en la instrucció del sumari de Piñata, les encausades continuem amb les mesures cautelars que se'ns van imposar per poder sortir en llibertat provisional. En la línia de la campanya —i com una de les accions que formen part d'ella— hem decidit enfrontar aquesta judicialització i desobeir les mesures imposades.

En què consisteix aquesta acció de desobediència?

5 persones de Barcelona i Madrid, imputades tant en Piñata com en Pandora, deixaran de presentar-se a signar. Aquestes signatures mensuals eren, juntament amb la prohibició de sortir de l'Estat espanyol, la retirada del passaport i l'obligació de notificar un canvi de domicili, les exigències de l'Audiència Nacional per poder mantenir-nos fora de presó. La intenció amb aquesta acció és confrontar la repressió i la imposició d'aquestes mesures assenyalant, a més, el càstig preventiu i l'atac contra l'organització política que busquen amb això a més d'aconseguir la retirada de tots els càrrecs contra totes les persones imputades i, en conseqüència, de les mesures cautelars.

Per què estem realitzant aquesta acció de desobediència?

Sabem que aquestes mesures no les patim únicament les persones acusades en aquestes operacions, se li apliquen a un ampli ventall de persones, però som tan conscients d'això com del fet que l'aplicació i els efectes de les mateixes difereix totalment segons quines siguin les persones encausades. En el nostre cas, com en el de molts més dels quals s'està parlant en els últims temps, sabem que aquestes operacions són atacs contra la dissidència política, contra aquelles persones que s'organitzen, de la manera que sigui, per aconseguir un canvi social. Aquestes operacions policíaques-judicials són un atac contra les diferents formes de resposta política, contra les persones que amb la seva pràctica intenten construir una altra manera de viure. Són operacions que, acompanyades de tota l'espectacularitat i ressò mediàtic corresponents, construeixen l'ideari d'un enemic intern perillós i amagats gairebé en cada cantonada. Operacions amb la cobertura mediàtica de les quals es construeix aquell «Altre», que ha de ser eradicat en defensa de l'estatus quo. La utilització de l'Audiència Nacional i la suposada excepcionalitat de les lleis antiterroristes no són més que una altra de les múltiples cares que té la burocratització i la legislació a cop de notícia. La Llei Mordassa, l'ampliació de la Llei de Seguretat Ciutadana o les diferents ordenances cíviques —totes elles— es justifiquen mitjançant una creació mediàtica d'un perill imminent i constant (siguin les raperes, les de la PAH, les anarquistes, les treballadores sexuals, les skaters, les manteras, aquelles als quals s'identifica com a islamistes de manera genèrica estigmatitzant a una àmplia varietat de comunitats…).

Quins interessos defensen aquestes mesures?

Som conscients que la justícia no pot actuar d'una altra manera. No hi haurà una justícia millor en aquest sistema social en el qual vivim. Pot ser menys dolenta, pot donar cabuda a una mica més que a l'actual, però seguirà defensant els interessos d'aquells que tenen el poder i els diners per controlar-ho. Però creiem que és necessari sortir d'aquests moments d'espera, d'incertesa i —sobretot— començar a assenyalar quines són les raons que s'oculten després de la imposició d'aquestes mesures. I aquestes són, com s'ha assenyalat abans, imposar un càstig preventiu. Les mesures suposen un recordatori constant de la causa pendent, en la qual en general no sol haver-hi càrrecs ni peticions definides, un càstig que busca desmobilitzar a un entorn sobre el qual penja constantment l'amenaça de ser els següents a caure gràcies, entre altres coses, a la laxitud del concepte de terrorisme.

Amb això ens declarem insubmises al seu xantatge. Colze a Colze, afrontem la repressió.

Per tot això, us esperem avui a les 19:30h a l'Arc de Triomf #ObrimLaCaixa