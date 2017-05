Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: especulació i okupació [Gracia] Kafeta Pre 1 de Maig! Ca La Trava KAFETA A LA OKUPA MÉS CÈNTRICA DE GRÀCIA!

travessera de gràcia 154 Clica la imatge per una versió més gran

La poli té ordre de desallotjament però nosaltres seguim al barri!

Aquest diumenge tornen les kafetes a la Trava!



S'acosta l'1 de Maig i per cremar els nervis us convidem a venir a la Trava, fer unes birres i ballar una bona estona. Acabarem a les 23h en punt que com ja sabreu dilluns tenim un dia ben carregat!



També informar-vos de que estem preparant un taller de "Com fer Cartells de Merda", per anar fent boca teniu l'exemple del cartell d'aquesta kafeta.

------------------------------

DILLUNS 1 DE MAIG:

A les 10h a pl. Vila manifestació anticapitalista de Gràcia



A les 17.30 mani central. Hi ha convocades dues columnes que parteixen de dos llocs diferents, Tres Xemeneies i Arc del Triomf.

------------------------------



Com portem fent les últimes kafetes tindrem birres sense gluten. Mira també:

