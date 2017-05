Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Anunci :: un altre món és aquí : globalització neoliberal : mitjans i manipulació : pobles i cultures vs poder i estats Por el derecho de huelga y jubilacion de los robots! En toda maquinización industrial, la consecuencia no ha sido nunca la mejora de condiciones de las personas, como por ejemplo reducir la jornada laboral con el mismo sueldo, sinó el despido de personas y la consiguiente exclusión de servicios públicos en la mayoría de paises. Los neoliberales intentan adelantarse a la polémica del maquinismo, planteando un falso debate: que el uso empresarial de robots se compense con un impuesto sobre ellos, lo cual mantendría las finanzas para los servicios públicos, sistema de pensiones, etc.



Es fácil plantearse entonces que, si para jubilarse hay que haber cotizado, evidentemente los que se jubilarían serían los robots por ser los cotizantes.

No está mal que se jubilen en lugar de destruirlos (o ejecutarlos), así no se contamina el medio ambiente con tanta chatarra. Tambien habría dinero para que el sistema sanitario les alargue la vida (jubilados ya) lo más posible.



Y puestos a reirse de la inteligencia de la otra clase social, yo ahora le planteo una pregunta a la Patronal:

Si un sindicato convoca una huelga, todos los robots deberían parar ¿no?. Mira també:

http://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2017/103-robots.html

http://www.caixabankresearch.com/llegara-la-cuarta-revolucion-industrial-a-espana-d3



