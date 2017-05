Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: corrupció i poder Actualització de la situació legal del cas Pinyata Leer este comunicado en castellano →aquí← La passada setmana, ens va ser notificada a les imputades en l’Operació Piñata l’aprovació per part del jutge Eloy Velasco d’una nova pròrroga de 18 mesos en la fase d’instrucció. L’actual pròrroga hauria finalitzat el proper mes de juny, havent tingut teòricament fins al 15 de maig per posicionar-se les diferents parts. 18 mesos més que, en el que a nosaltres respecta, suposen l’allargament d’un càstig preventiu i d’un control sobre les nostres vides en forma de mesures cautelars, retirades de passaports, obligació d’anar a signar, i en definitiva, una forma d’un xantatge sobre la nostra llibertat. 18 mesos, de continuació i ampliació de recerques, d’assetjament policial i de guerra psicològica. El poder, mitjançant els seus mecanismes repressius busca immobilitzar les nostres vides i lluites, nosaltres per la nostra banda, a través del suport mutu i la solidaritat afrontem la repressió, no des de la identitat de víctimes sinó des de la de lluitadores. Judicis i sentències no podran parar-nos. Colze a colze. Afrontem la repressió. Mira també:

