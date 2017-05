1ª i 2ª part dels vídeos sobre «Chantaje» de Colze a colze

Primer va sortir un vídeo estrany on tres tigres fan una coreografia a la Ciutat de la Justícia amb una versió de la cançó de Shakira «Chantaje». Vídeo aquí: →http://bit.ly/2oGYLXu← Aquesta coreografia és important per a la convocatòria del dia 28 a l'Arc de Triomf. Però no, no anirem només a ballar. Després ha aparegut un segon vídeo. En aquest, amb la mateixa versió de «Chantaje» veiem la travessia de unes gates des que s'aixequen fins que van a la CIutat de la Justícia a signar, tal i com cerimoniosament els obliga les mesures cautelars imposades per Audiència Nacional. Vídeo aquí: →http://bit.ly/2q6ZIJN← Demà durant el dia hi haurà nova informació que detallarà perquè #ObrimLaCaixa Podeu veure en aquest enllaç el material de presentació de la campanya «Colze a colze. Afrontem la repressió».