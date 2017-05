Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: criminalització i repressió Exclusión -ninguna coincidencia- Nou fanzine sobre ADN "Pretendemos informar, dar a conocer al resto de compañerxs, documentación que hemos encontrado acerca del tema, como la parte más técnica del ADN y el paradigma de su infalibilidad, su uso en leyes internacionales y españolas, casos con base de acusación parecidas, empresas de laboratorios que trabajan para la policía y analizan y almacenan grandes bases de datos de ADN y criticar su uso como forma de control y dominación,animando a “cuidarnos” para luchar contra ellxs y por nuestros ideales."





Es pot descarregar de manera directa aqui:



https://solidaritatrebel.noblogs.org/material-de-difusio/

