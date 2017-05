Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: especulació i okupació Campanya #InundemoslaCHE per amenaça desallotjament Selba La Selba, nucli okupat i rehabilitat al Sobrabe, Huesca, en amenaça de desallotjament. Solidaritat Clica la imatge per una versió més gran

Clica la imatge per una versió més gran

Aupa compas,



aquí os presentamos la campaña de adhesiones "Inundemos la CHE".

Se trata básicamente de conseguir firmas tanto de personas, como colectivos, asociaciones, organismos, ayuntamientos, ... y lo que se os

ocurra, y mandarlo luego a la CHE. Para apoyar esta campaña os hemos mandado algunos documentos adjuntos, que seguidamente os explicamos.



Por un lado el documento que se llama "mail

explicativo" , que es una cabecera que hemos hecho para un mailing de cara a asociaciones/ayuntamientos/organismos que no conocemos. Igual lo podeis modificar a vuestro gusto para pasarlo a quien vosotros consideréis.



La petición que nos interesa que sea firmada por el mayor número (y como de mayor relevancia mejor) de asociaciones/ayuntamientos/organismos/etc.

es el documento llamado "petición retirada denuncia" , en el que esencialmente lo que se pide es que la CHE retire la denuncia.



Además hemos hecho una versión más "light" (solicitud de no demolición) para los que no se quieran mojar tanto, en la que se pide a la CHE que , al margen de lo que resuelva la justicia no se demuelan las casas.



A nivel adhesiones individuales, hemos mandado a imprimir 1000 postales,para firmar y mandar a la CHE. No sé si a os van a llegar a tiempo,

así que también os hemos puesto una copia del texto de la postal, para que lo imprimáis y se lo deis a firmar a quien consideréis.



Adjuntamos además una copia del comunicado.



Tanto adhesiones de colectivos como postales se lo estamos mandando a:



María Dolores Pascual Vallés

Secretaria General





Confederación Hidrográfica del Ebro

Paseo Sagasta, 24-26

50071 Zaragoza



Teléfono: 976 71 10 00

e-mail: informacionalciudadano ARROBA chebro.es





En el caso de las adhesiones de tipo colectivo y en el de "personalidades" que consideréis relevantes, por ser de ámbito académico

o científico o por su pública notoriedad, os pedimos que además de mandárselo a la CHE, nos mandéis una copia a este mail, para luego poder

hacer difusión.



También os animamos a llamar por teléfono a la CHE, pedir que os pongan con el Servicio de Expropiaciones y Patrimonio, y acto seguido darles la lata con que retiren la denuncia a los repobladores de Casa Selba de Clamosa. No está mal tampoco que llame tanta peña que se les colapse la centralita.



Los demás materiales de la campaña como el cartel con la convocatoria para el dia 25 en los juzgados de Boltaña,comunicado, fotos y demás

materiales, los podéis encontrar en nuestro blog:



https://vivalaselba.wordpress.com/



Estamos también elaborando una noticia/dossier de prensa, para poder hacer difusión más adelante. Cuando lo tengamos listo, os lo pasamos

también.



Ahí andamos, cualquier cosa que se os ocurra que pueda ser útil , no dudéis en comentárnoslo.



Difundid a saco !!



un abrazo desde la selba





Buenos días.

Os escribimos desde la Asociación de Amigxs de La Selba, cuya principal actividad en los últimos siete años ha sido la rehabilitación del enclave de Casa Selba (La Fueva) desde un punto de vista agroecológico y respetuoso con la arquitectura local y la agricultura tradicional, poniendo en valor la ruralidad altoaragonesa.

La Confederación Hidrográfica del Ebro, propietaria del monte público donde se ubica Casa Selba, ha interpuesto una denuncia contra ocho de nuestrxs miembrxs por usurpación de monte público, amenazando así no sólo la continuidad del proyecto de repoblación rural, sino también la integridad arquitectónica de dicho patrimonio público.

Por ello os pedimos ayuda solidaria si es de vuestro interés, firmando el documento adjunto y reenviándonoslo para adjuntar al resto de los apoyos que recibamos.

Muchas gracias de antemano.







LA SELBA EN PELIGRO, abril del 2017



La Selba es un conjunto de una casa y un pajar, en los confines del Sobrarbe, propiedad de la

Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) desde 1967, en que fue expropiada a sus antiguos habitantes,así como otros pueblos circundantes (Clamosa, Caneto, Lapenilla, Puy de Cinca, Mipanas, Ligüerre deCinca,...) por la construcción del embalse del Grado, obligando a sus gentes a abandonar sus vidas y

quedando un vasto territorio abandonado e inundado.

Desde 2010 llevamos rehabilitando estas casas y los terrenos de alrededor, muy deteriorados por los largos años de abandono. Desde el inicio se pidió por escrito la cesión del lugar, y la respuesta que recibimos fue el cierre del acceso rodado mediante vallas y candados, y en mayo de 2011, una carta en la que nos daban ocho días para irnos. En aquel momento interpusimos un recurso y seguimos con nuestras

vidas. Desde entonces se ha rehabilitado completamente el pajar, y la mitad del tejado de la casa grande, asegurando también su estructura. De no ser por estas intervenciones, actualmente los dos edificios se

encontrarían totalmente en ruinas. Además se han recuperado las huertas, los olivos y frutales, además de limpiar el monte, abandonado por la CHE.



En abril de 2016 la CHE interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Huesca, solicitando el desalojo por la vía penal. Nosotrxs hemos tenido noticia de esta denuncia el abril de 2017, quedando citadxs para un juicio por usurpación el día 25 de mayo en el juzgado de Boltaña. La CHE no sólo nos quiere echar, sino que además quiere que carguemos con sanciones económicas y penales.

Uno de los puntos en los que la CHE hace más hincapié a la hora de justificar nuestro desalojo es que generamos un alto riesgo de incendio forestal. Parece evidente que nuestra presencia, limpiando el monte y pastando con nuestro ganado, no hace sino reducirlo. También entendemos que si el monte público hoy en día es un auténtico polvorín, eso se debe a la dejadez y al abandono por parte de la administración.



Pero, ¿qué es la CHE? La CHE es el ente público responsable del abandono de tantos lugares en el alto Aragón y en Navarra debido a la construcción de muchos grandes embalses (Barasona, El Grado,

Mediano, Jánovas, Yesa, Itoiz,...), forzando a miles de personas a abandonar sus pueblos y sepultando sus memorias bajo el agua. En casos como el de Jánovas, muchos pueblos fueron deshabitados por un embalse que nunca se llegó a construir. Aunque eso parezca una historia del pasado, no hace tanto que se llenó el embalse de Itoiz inundando cuatro pueblos. Actualmente se sigue luchando en Artieda, y en otros pueblos aguas abajo del embalse de Yesa, contra el recrecimiento del embalse, una obra que

representa un grave peligro para sus vidas, debido a los movimientos de ladera en la presa. Parece que la CHE no ha olvidado los tiempos dictatoriales en la que fue creada, no dudando en emplear la brutalidad y la represión contra aquellos que simplemente quieren vivir en sus pueblos.

Además nuestra comarca, como muchos otros lugares del alto Aragón, sufre graves problemas de

despoblación, aunque la CHE y el Gobierno de Aragón, lejos de favorecer la repoblación de zonas

abandonadas de su propiedad, lo que desean es que se pierdan los pueblos y su memoria. Al mismo

tiempo se observa una escalada de presión judicial y policial, hacia aquellos que sin pedir nada a nadie, con sus modestos esfuerzos hacen lo posible para generarse un medio de vida, y para que no se pierda la memoria de sitios que antes estuvieron vivos. Esta memoria, en el caso de Clamosa se remonta al siglo XI. Si siguen en su empeño, pronto no va a quedar de todos estos pueblos más que piedras tiradas por el

suelo.



La CHE quiere que nos vayamos a toda costa, pero nosotrxs no nos iremos. Seguiremos dando vida a los pueblos, creando espacios educativos, trabajando las tierras, intentando crear autosuficiencia y autonomía, generando nuestro medio de vida en este pedacico de monte del que nos quieren echar. No les pedimos nada, sólo queremos vivir tranquilxs.

Escribimos este comunicado para pedir vuestro apoyo, para que nos conozcáis y difundáis, y entre todxs parar el desalojo de la Selba.



EN LA SELBA NOS QUEDAMOS!!!



VIVA LA SELBA!!



La Asociación / Ayuntamiento / ....................................... ha sido informada del proceso en que se encuentra el proyecto de rehabilitación de Casa Selba, en La Fueva (Huesca), propiedad de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Lxs repobladorxs, miembrxs de la Asociación de Amigxs de la Selba, cuya actividad durante los últimos siete años se ha centrado en la rehabilitación de los edificios que la forman y el cuidado de sus alrededores: recuperación de huertas, olivos y frutales; creación de fajas auxiliares contraincendios mediante control de malezas y sotobosque; recuperación de los caminos y las fuentes; y en última instancia de la cultura aragonesa, ya que este lugar posee un innegable valor histórico, arquitectónico y cultural.

Resulta considerable el nivel de audacia y valentía necesario para llevar a cabo un proyecto de tal envergadura, no sólo por el esfuerzo y la inversión autofinanciada que la Asociación Amigxs de La Selba llevan haciendo durante estos siete años, sino también por el impacto socioeconómico positivo que en esta comarca tan despoblada tiene su presencia.

Es la Confederación Hidrográfica del Ebro, propietaria de dicho monte público, la principal responsable de su despoblación y su actual estado de abandono cultural y forestal; y es por ello que

SOLICITAMOS

a la CHE la retirada de la denuncia a lxs ocho miembrxs de la Asociación de Amigxs de la Selba, para que al menos ellxs continúen con su valiosa labor.

En .................................., a ........ de Mayo de 2017 Mira també:

http:// https://vivalaselba.wordpress.com/



