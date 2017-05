Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: un altre món és aquí (LLEIDA) Cicle de xerrades entorn al castig i les institucions totalitaries Clica la imatge per una versió més gran

3 de maig: MIRADES LATERALS SOBRE LA BOGERIA amb ass. socio-cultural Radio Nicosia



10 de maig: EXPERIENCIES I VIVENCIES DE XARXES DE SUPORT MUTU A DONES PRESES amb CAMPA i Cassandra



18 de maig: PERQUE EXISTEIXEN LES PRESONS amb Cesar Manzano socioleg y Ana Sebastian advocada



24 de maig: COM DESMONTAR LES RELACIONS DE DOMINI/CASTIG amb Enrique Martinez Reguera pedagog i colectiu De Nadie





Més info: https://aixonoesfalleida.blogspot.com.es/

