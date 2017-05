Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: educació i societat educabilitat, diversitat i educació social Llegint el llibre, “ La capacidad de ser sujeto” de Núria Pérez de Lara, m’ha portat a reflexionar sobre la meva professió i la consciència ètica i política que porta implícita. Segons l’autora, podríem definir que la categoria d’ésser humà és vinculant a la idea d’educabilitat. I per tant aquells que no són educables queden al marge de la concepció humana. Els col·lectius de persones amb diversitat funcional o les persones amb experiència pròpia en salut mental són un clar exemple de com s’han traslladat cap als marges, precisament pel fet de provocar contradiccions i obstacles en l’educabilitat. S’han creat estructures i institucions encarregades d’educar aquestes persones però amb la contrarietat social que imposen les directrius de qui és educable i qui no.



