Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: criminalització i repressió El dia 28 #ObrimLaCaixa Encara no t’has après la coreo? Aquest divendres 28 d’abril t’esperem a les 19h30 a l’Arc de Triomf perquè #ObrimLaCaixa. Clica la imatge per una versió més gran

#file_1#



Hem perdut la por, ara toca perdre la vergonya!

28 d’abril a les 19:30h a l’Arc de Triomf #ObrimLaCaixa.



Colze a colze, afrontant plegades la repressió que pretén dissuadir-nos, immobilitzar-nos, desanimar-nos.



Juntes, no aïllades, fent-nos costat. Tenim molt a perdre perquè tenim molt pel que lluitar!



Estigueu atentes a #ObrimLaCaixa, próximament més informació!

No volem caure en el seu xantatge, per això el 28 #ObrimLaCaixa. Vídeo aquí: →http://bit.ly/2oGYLXu ← Mira també:

https://twitter.com/ColzeAColze

https://colzeacolzeblog.wordpress.com



This work is in the public domain afegir comentari ...