Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: pobles i cultures vs poder i estats Debat "La anarquia funciona" amb Peter Gelderloos a Viladecans La idea de que l'Anarquisme es basa en una sèrie de principis irrealitzables està popularment estesa. Però ben al contrari, les idees fonamentals d'aquests principis han pres forma dintre de diferents societats al llarg de la història i encara ho fan avui dia.

Aquestes idees bàsiques estan presents en moviments, lluites, projectes, espais o vivències que qüestionen el dualisme Capitalisme-Estat.

Així, el plantejament de Peter Gelderloos és un suggerent recorregut per aquestes societats mitjançant referents antropològics, històrics i experiències personals. #file_3#



Prendrem la plaça de l'església Sant Joan de Viladecans diumenge 30 d'abril a les 18h per fer una activitat ben original i atrevida: Reflexionar i compartir en públic.

Hi ha vida més enllà de l'Estat?

Comença la vida allà on acaba l'Estat?

És el capitalisme un mal menor?

Es donen experiències anarquistes inconscients en el nostre dia a dia?

Som empàtiques per naturalesa?

Et ve de gust aportar el teu granet de sorra al debat?

This work is in the public domain afegir comentari ...