Actualització de la situació del C.S.O La Chispa (Lleida) i Crida a la Solidaritat El dia 7 de març es va celebrar el segon judici – farsa contra dues de les quatre persones acusades de la usurpació del CSO La Chispa de Lleida.

El passat dimarts 14 de març de 2017 va sortir la sentència que, curiosament, és exactament igual a la dictada en l'anterior judici i condemna a les dues persones jutjades en aquesta ocasió, a 3 mesos de pena – multa a raó de 5 euros al dia. La sentència també dicta el desallotjament de totes les persones que estiguin a La Chispa. La condemna, a més, pretén que s'indemnitzi a l'empresa especulativa (UA S.L.) pels desperfectes a la façana.

Des del CSO La Chispa i l'Assemblea de suport a aquest fem una crida a la solidaritat amb la defensa d'aquest espai okupat ja fa 9 anys a Lleida. LA LLEI PELS RICS // LA SOLIDARITAT PELS REBELS vol. II

El dia 7 de març es va celebrar el segon judici – farsa contra dues de les quatre persones acusades de la usurpació del CSO La Chispa de Lleida. Un altre cop, amb una àmplia presència policial, va tenir lloc una concentració – casserolada a la plaça Sant Joan seguida d'una petita manifestació que va encerclar els jutjats; així doncs, una trentena de persones van voler mostrar, un altre cop, el seu rebuig a l'especulació urbanística que destrossa l'horta de Lleida i la seva solidaritat cap a les persones encausades per ser properes a un moviment polític.



I perquè diem que va ser una farsa aquest judici? Doncs perquè ja estava tot decidit des d'abans que comencés. En aquesta segona edició les advocades de la defensa van treure els draps bruts de l'acusació i van mostrar com l'empresa que va efectuar el peritatge de les suposades “destrosses” a la façana de La Chispa pertany al “holding” Grup Cervera – Carràs que resulta ser el mateix al qual pertany l'empresa propietària de La Chispa... Quina casualitat no? Quin suculent negoci, si tot queda a casa... I si a sobre, com ja va quedar palès al primer judici, li sumem qua la xifra que van estipular al seu informe no respon a cap estudi «in situ» de les dimensions, els materials etc. de la façana de La Chispa, sinó que tot l'estudi dut a terme pel pèrit, es redueix al temps que dura el trajecte amb cotxe per la N-240 a l'alçada de La Chispa. Vergonyós...



En aquesta ocasió, les advocades de la defensa van apuntar que aquesta causa hauria d'haver anat per la via civil, ja que és un conflicte per la propietat d'un bé immoble, i que en aquests casos la via penal s'ha d'utilitzar com a últim recurs; que aquest procés hauria d'haver estat declarat il·legal ja que en tot procés penal la persona denunciant ha de ser-hi present, en aquest cas Antonio Cervera Garcia (propietari de UA S.L.), i no el gerent, que actualment ja no ho és, com va passar als dos judicis. Que durant aquests 9 anys d'okupació l'acusació no havia demanat el desallotjament cautelar, fet que denota el poc interès per la finca i per viure en ella...



També acusem als Mossos d'Esquadra de mentiders ja que van inventar-se que van identificar a les dues persones encausades mentre anaven en cotxe, quan cap d'elles tenia carnet de conduir; de dir que les persones acusades van manifestar que vivien a La Chispa quan això no era veritat, de fer judicis de valor dient que les persones identificades feien cara d'acabades de llevar i que havien pernoctat a la casa quan no en tenien ni idea perquè no havien fet un seguiment.



Per tot això acusem a la jutgessa Judith Arbonés Fadulla de conxorxar-se, descaradament, amb la fiscal i l'advocada de l'acusació: ja que no va voler recollir l'escrit de la defensa, no va tenir en compte totes les apreciacions i irregularitats que van dir les advocades defensores. Per seguir demanant una indemnització pels danys a la façana quan està demostrat que l'informe del pèrit és totalment nul i imparcial. Per dur a terme un judici polític contra l'okupació i condemnar a les persones encausades, no per la usurpació d'un immoble, sinó per ser properes a un moviment.



I és que després de veure com tots els polítics fan i desfan al seu aire, quan les forces de seguretat de l'Estat assassinen i torturen impunement, quan se'ls acusa passen de puntetes pel banc dels acusats i un cop condemnats les penes que se'ls imputen són irrisòries en comparació amb el seu delicte, i encara tenen la indecència de defensar l'Estat de Dret i la democràcia, però si tot està podrit! I vosaltres sou els primers. Tot això ho teníem clar, i després d'aquests dos judicis, no ens queden dubtes, la justícia és una farsa, un teatrí de marionetes, un espectacle sense sentiment, un joc en el que nosaltres sempre sortirem perdent. Ja sabem qui mou els fils, qui s'inventa els guions i qui dicta les regles, però malgrat tot, mai ens donarem per vençudes. Seguirem okupant cases abandonades per deixar de col·laborar amb la lògica mercantilista de la propietat privada, per lluitar contra l'especulació, per tenir espais on confabular, riure i plorar, per accedir a un habitatge digne i per construir una altre manera de viure. Seguirem sent rebels, indomables, apassionades, infatigables en la nostra lluita per un món nou i per la llibertat.



Per ells només hi ha un guió, unes regles, i es creuen que sempre serà així... Però a nosaltres (mai ens han agradat les acotacions ni les regles i) ja fa temps que vam tallar els fils de les nostres marionetes...



CRIDA A LA SOLIDARITAT



Des del CSO La Chispa i l'Assemblea de suport a aquest fem una crida a la solidaritat amb la defensa d'aquest espai okupat ja fa 9 anys a Lleida.



Han estat molts mesos de procés judicial que han acabat amb la sentència de desallotjament. Ara estem a l'espera de que la sentència es faci ferma, però no ens esperarem de braços creuats; el CSO La Chispa segueix en funcionament i segurà així fins que nosaltres volguem.



En aquest espai polític volem que les idees de suport mutu i solidaritat siguin una realitat, i creiem en la seva força. Per això demanem a tothom que es senti afí a aquest espai que estigui atentx a les properes convocatòries i que porti a la pràctica la solidaritat com consideri.



Salut, okupació i resistència!



CSO La Chispa (Lleida), 18 d'abril de 2017.



Més info: www.csolachispa.wordpress.com

