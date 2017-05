Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Anunci :: un altre món és aquí Sound System to the People a Can Batlló Aquest dissabte 29 Sound System to the People a Can Batlló amb @SayitLoud i @quesoni de 12 a 00h Clica la imatge per una versió més gran

Tenim ganes de barri, tenim ganes de generar xarxes des de la Bordeta, de trobar-nos amb totes vosaltres, de trobar llocs comuns on ens coneixem millor, on oferir al barri oci alternatiu de qualitat, de compartir, de sentir que formem part d'un tot que es diu Sants, per això el proper dissabte 29 d'abril volem organitzar plegades una gran fira de col·lectius i entitats al voltant de la MÚSICA dels companys de SAY IT LOUD!



No t'ho perdis!



Amb productes de les coop del barri: kop de mà, la croquetona, La Garrofera i Eco-reciclat.



Amb parades dels projectes del barri: Impuls Coop, l'Assemblea del barri de Sants, Stop Mare Mortum, etc...

