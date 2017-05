Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Anunci :: un altre món és aquí 27/04 Cinema: “El taxista ful” [La Cinètika] Dijous 27 d’abril a les 20h projectarem la genial pel·lícula El taxista ful (2005), dirigida per Jo Sol. Un film que ultrapassa els gèneres en una mena de fals documental carregat de realisme social, dramatisme i humor. És l’absurditat del món que vivim que empeny al protagonista a prendre una postura potser tant radical com absurda: robar per treballar. Comptarem amb en Pepe Rovira, qui dona vida a José R., el taxista ful. Entrada lliure. En José R. és un home de 51 anys sense feina ni esperança d’habitar cap espai de normalitat a la societat del benestar. La necessitat d’encaixar en allò que s’espera de cadascuna de nosaltres —treballadores fins a la fi de les nostres vides—, el porta a la il·legalitat: robarà taxis amb els que treballar de nit tornant-los després en bon estat i una part de la recaptació. La història d’en José està inspirada en una notícia real.



