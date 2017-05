Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Protestem al carrer contra aquest govern afamador, corrupte i repressiu Milers de persones S’han manifestat a Caracas i a d’altres ciutats en les últimes dues setmanes. Protestes i saquejos s'han produït a tot el país. El repudi que es va expressar en San Felipe contra Maduro ha posat en evidència el desastre definitiva del seu govern.

Ante esto, la respuesta del gobierno de Maduro ha sido reprimir brutalmente. Ahora inventan un supuesto plan desestabilizador. Ya ni siquiera llaman a los manifestantes “güarimberos”, los tildan de terroristas, con todas las peligrosas connotaciones que esto tiene. Los medios de comunicación se unen al coro que los califica de “vándalos”. El gobierno está creando una matriz de opinión para perseguir y criminalizar a los que protestan, acusándolos de estar detrás de un supuesto golpe.

¿A quién le pueden sorprender las protestas y marchas? ¿Quién puede negar la terrible situación que vive el pueblo venezolano por culpa del gobierno venezolano y la burguesía, que saquean y ajustan? ¿Es que acaso no hay razones suficientes para protestar y salir a la calle contra este gobierno?

El Partido Socialismo y Libertad reivindica el derecho del pueblo y los trabajadores a manifestar y expresar en la calle su repudio a este gobierno hambreador, corrupto y represivo, que entrega millones de dólares a Vollmer, Cisneros, Procter & Gamble, Nestlé, y otras transnacionales en la Expo Feria Venezuela Potencia; paga miles de millones de dólares por concepto de deuda externa a los inversionistas y bancos imperialistas, entrega el Arco Minero del Orinoco, y antes con Chávez entregó el petróleo a las transnacionales a través de las empresas mixtas. Mientras hace todo esto, reduce drásticamente las importaciones de comida y medicina, matando de hambre al pueblo trabajador.



No se puede poner en un mismo plano las protestas genuinas de sectores importantes del pueblo contra Maduro, y las marchas convocadas por el gobierno, a las cuales asisten compulsivamente empleados públicos, obligados a marchar, so pena de quedarse sin trabajo, y habitantes de los barrios populares, chantajeados con las cajas de comida de los Clap, o la esperanza de obtener, en medio de esta brutal crisis, algún beneficio a través del clientelar Carnet de la Patria.

Vemos el talante autoritario del gobierno, cuando dos días antes de la marcha del miércoles 19 convocada por la MUD, saca a la calle a las Fanb y a las Milicias, con el objetivo de intimidar y amedrentar. Con seguridad, pondrán toda clase de obstáculos a la movilización. Cerrarán los accesos a la capital, así como las estaciones del Metro. Le tienen terror al pueblo movilizado en la calle. Están conscientes del odio contra el gobierno que se viene acumulando en los sectores populares, y temen que este se movilice en todo el país.



La MUD no es opción. Necesitamos una Alternativa Política del Pueblo Trabajador



El pueblo movilizado no puede albergar ninguna confianza en la dirigencia burguesa y proimperialista agrupada en la MUD. Ya el pueblo los conoce y sabe de su disposición a entregarse. Se han filtrado informaciones según las cuales, el gobierno y la MUD con la intermediación de los expresidentes socialdemócratas Rodríguez Zapatero, Torrijos y Fernández, estarían reuniéndose en República Dominicana. El gobierno le habría propuesto a la MUD realizar las elecciones regionales a cambio de enfriar la calle. Conociéndolos, nada de esto puede extrañar.



El pueblo trabajador debe seguir movilizado de forma independiente de la MUD. Ya el pueblo los conoce y sabe de lo que son capaces. Por ello, nuestro partido ha insistido en la necesidad de construir una Alternativa Política del Pueblo Trabajador, que luche consecuente e intransigentemente contra el gobierno, y de forma independiente de la MUD.



Llamamos a la Plataforma del Pueblo en Lucha y del Chavismo Critico a movilizarse de forma independiente al gobierno y la MUD, mostrando que es posible construir esa alternativa.

El PSL respalda a todos los que salgan a la calle a movilizarse contra este gobierno hambreador, corrupto y represivo. En ese sentido, hemos venido planteando que este gobierno debe caer con la movilización masiva del pueblo trabajador.



Es necesario que el pueblo se organice en las comunidades y consejos comunales, así como los trabajadores en sus sindicatos, para salir a la calle para que se vaya este gobierno hambreador, corrupto y represivo, y derrotar su paquete de ajuste. Urge que la protesta se generalice y masifique pasando por encima de la MUD y de la represión gubernamental. Es la única manera de sacar a este gobierno y derrotar su paquete de ajuste antipopular.



El conjunto del pueblo debe salir de manera autónoma, con sus propias consignas, en defensa de las libertades democráticas, exigiendo comida para todos sin discriminación ni limitaciones, salarios dignos, empleo, entre otras reivindicaciones.



Por Plenarios Sindicales para discutir un Plan de Emergencia Obrero y Popular



Debemos luchar por un cambio de fondo, por medidas estructurales, en la perspectiva de la pelea estratégica por un Gobierno de los Trabajadores y el Pueblo, y en lo inmediato luchar por una Asamblea Nacional Constituyente, libre y soberana, que refunde al país sobre nuevas bases al servicio del pueblo trabajador.



Proponemos realizar plenarios obreros y sindicales regionales donde discutamos planes de movilización. Además de defender en la calle las libertades democráticas, debemos movilizarnos por conquistar un Plan de Emergencia Obrero y Popular, que parta de exigir comida para el pueblo, un aumento general de salarios, y salario mínimo igual a la canasta básica, que se ajuste a la inflación cada 3 meses, por la repatriación de los millones de dólares fugados, por petróleo 100% estatal sin empresas mixtas ni transnacionales, por el no pago de la deuda externa, entre otras medidas urgentes para sacar al pueblo trabajador de la terrible tragedia que vive



18 de abril de 2017

Partido Socialismo y Libertad -Venezuela (Unión Internacional de los Trabajadores – Cuarta internacional)



