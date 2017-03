Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: criminalització i repressió Diss. 18M Calçotada Solidària Anarquistes Preses a Alemanya Clica la imatge per una versió més gran

El proper dissabte 18 de març realitzarem una calçotada a l'Àgora Juan Andrés Benítez en solidaritat amb les companyes anarquistes preses a Alemanya, acusades d'expropiar un banc.



Us hi esperem!





13h Actualització del cas



14h Caçotada



16:30h Actuacions amb Petaluda en Elm Street Mira també:

http://SolidaritatRebel.noblogs.org

http://@SolidaritatR



