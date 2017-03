Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: corrupció i poder la manipulacion de la opinion, por metodos de imagen makin. (la banalidad del proces). La banalidad del proces, queda constatada por el control de la informacion que hace de fundamento en la manipulacion de la opinion, por metodos de imagen makin.La informacion, expresion de decir, de comunicar la verdad es peligroso. Com se comprobo en el caso de “el juez santi vidal”, en que el periodista que lo destapo, termino “quemado” en la pira de los del proces. Es el huevo de la serpiente azotando con su maldad a la disidencia en catalunya. Clica la imatge per una versió més gran

Desde los massmierda se encargan de arrojar informaciones que no solo no tienen que ver con la realidad, sino que su objetivo es servir para ocultar ciertas realidades que incomodan a los patronizadores del proces. Es que sin duda la desigualdad, el fanatismo y la opresion, son las tres plagas malditas con las que sustenta el proces, para desvastar y oprimir a toda la gente precaria en catalunya.

La situacion actual en catalunya, viene dada por los factores precedentes, que nos transmiten la herencia del pujolismo y tambien por el miedo de la derecha rancia de catalana a perder terreno, por lo que para seguir en el poder potencian el proces. La cuatrocientas familias catolicas enriquecidas por el franquismo depredador primero, y por el pujolismo mezquino y ladron despues, esas que alude F. Millet el del “caso palau”, muestran la soberbia caciquil del amo , el orgullo cretino de los fanaticos de la patria catalana, y el servilismo de las llamadas izquierdas independentistas, esa entente que se revuelca en el lodazal politicoy mediocre del proces.

Atras quedo la movilizacion del 15m, ahora los movimientos sociales han ido adquiriendo un espiritu ya lejos de rebeldia, aquietados y amaestrados para mayor auge de la cup y del partido de la ada colau, que esgrimiendo el latiguillo del poder de las urnas los han despojado de iniciativa propia, desvaloralizando la accion directa, pisoteando la sensibilidad, triturando los sentimientos de solidaridad y taponando la conciencia rebelde y combativa.

A cuenta del proces se consigue una manada de mansos corderos prestos a obedecer las ordenes y llamadas de los verdaderos amos de la situacion, los jerarcas que hacia mencion el ya dicho F. Millet.

Es necesario revertirse de coraje y decir la verdad cueste lo que cueste. Criticar el pujolismo y servilo a la vez es una cobardia, una traicion. La debilidad nace en el estorcolero del asco del proces, maldita compolicidad del miedo. Silencio inadmisible cuando se esta jugando el destino de una poblacion que con el proces se le condena a seguir viviendo en la precariedad y la represion, digna de mejor suerte, mientras vemos la perpetuacion de los privilegios de los burgueses y lacayos.

Es al movimiento libertario a quien le esta reservada la tarea de defender los intereses de la gente precaria y del pueblo creador en general, desde la lucha emancipadora que ha de abrirse tras las huellas de esos lacayos traidores y siervos esbirros. y es que todo colaboracionismo con el capital y el estado, como vemos lleva al sindicalismo al reformismo corruptor de ideas y personas y como se ve con el goverm y sus aliadas de la cup con el proces llevan al fanatismo de defender lo indefendible el capital y el estado. Desde la vulgaridad de sus denominados “ideales” , y que cosa mas triste son siempre esos ideales! Patria, religion y familia.

Ni la Cup castradora, ni el partido de la ada colau nido de pequeños burgueses, colaboracionistas del orden burgues, nada mas potenciando el movimiento libertario sera capaz la gente precaria de destruir este proces defensor del fraude y la explotacion y comenzar a edificar una sociedad libre de amos i de ideales de patrias y estados.

