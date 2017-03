Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: @rtivisme : xarxa i llibertat : dones Ha muerto una gran poetisa y rapera Ha muerto Gata Cattana, a sus 26 años, una gran poetisa, rapera y politóloga. Ya es una leyenda para much@s jóvenes. A veces, se me descruzan los cables y lanzo al aire, bien lejos, una flecha embebida en zumo de amor y coraje. Bien lejos, con la ilusión puesta en que sortee los campos minados de mentiras y de falsas promesas con que nos entretiene esta sociedad del espectáculo.



A veces, una mujer o un hombre, o una niña o un niño, o un abuelo o una abuela, tocan mi alma con una sonrisa, un gemido, un grito o un sollozo. Y siento que son auténticos. Y me emociono. Todavía.



En esta sociedad del espectáculo, a veces uno tiene que morir para ser oído, ayer conocí a la Gata Cattana porque murió de un ataque al corazón, dicen, ayer la oí recitar y cantar y gritar “somos jóvenes pero no somos idiotas”, con sus veintiséis años iba “a lomos de Rocinante combatiendo a magnates que son peor que cien gigantes”.



Se fue muy joven, demasiado joven, de “esta celda... esta España que rezuma desvergüenza”. Todavía creía “en una idea, todo lo demás es estar muerto”.



Tenía “una misión en este mundo, te juro que la cumplo aunque eso suponga mi último destino”, “Apúntate las señas, que partimos, tenemos to' lo que necesitamos, la boca y las manos, los mimos, que no se diga que no lo intentamos...”



Me ha sorprendido agradablemente la ilusión y claredad mental que refleja su poesía y los textos de su “rap” rebelde.



Con 26 años ha tenido tiempo de acabar la carrera de Ciencias Políticas, hacer poesía de la buena, revolucionar el rap del país... para mucha gente joven ya es una leyenda. Iba a sacar su primer disco largo. Era muy sensible, tal vez le falló el corazón de tantas emociones.



Gracias, gata Ana, Gata Cattana.



Recomiendo ver sus conciertos, leer sus letras y escuchar sus entrevistas.



Entrevista a Gata Cattana

https://www.youtube.com/watch?v=-6wPkyzZ0co

