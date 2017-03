Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme Concentracions de rebuig de l´ingrès a presó encausat Can Vies CONCENTRACIONS DE REBUIG A GIRONA I BARCELONA Clica la imatge per una versió més gran

El company anarquista JCM ha ingressat al Centre penitenciari La Modelo de Barcelona,atenent al criteri general de la justicia representat per el jutge Francisco Seseña jutge titular del jutgat penal nº 15,el cual ha considerat que la existència de una pena-multa al acusat a territori francès dictada per un jutge de Lyon és suficient argument per empresonar-lo.

JCM va ser detingut a l´interior d´una escala de veins al carrer Guadiana,juntament amb altres dotze persones quan fugían de les carregues policials.Els tretze companys acusats van ser condemnats aun any i mig de presó per atemptat a l´autoritat i vuit d´ells també a 6 mesos per desórdres públics,A pesar de un comput total de un any i mig,que no supera l´umbral dels 2 anys el company ha sigut privat de llibertat.

La rigidez judicial contra aquest company contrasta amb el cas Urdangarín qui amb una pena de 6 anys i 3 messos de presó podrá esperar la decisió definitiva del Tribunal Supremo desde el seu domicili a Suïssa sense la aplicacó de cap mesura cautelar de privació de llibertat.

Aquest dijous i divendres passat s´han realitzat diverses concentracions i manifestacions en solidaritat amb el nostre company empressonat.



ABAIX ELS MURS DE LES PRESONS!!!!

