Les dones del Moviment d´alliberament del Kurdistán La inspiració de les lluitadores de Kobane

Les lluitadores de Kobane,han esdevingut inspiració per a dones de tot el món.En aquest sentit si volem desafiar l´ ordre global actual(patriarcal,nació-estat,racista,militarista,neocolonialista i capitalisme)ens hauríem de preguntar quin tipus de feminisme pot acceptar aquest sistema i quins no.Un feminisme imperialista podria justificar guerres a L´Orient Mitjà per a salvar a les dones de la barbàrie mentre que les forces que alimenten aquesta mateixa barbàrie, amb les seves polítiques externes o el seu comerç d´armes, etiqueten a les dones que lluiten a Kobane per a defensar-se elles mateixes de terroristes perquè el sistema dominant considera un dels moviments amb més mobilització i empoderament de les dones con una amenaça inherent a l´status quo.Així doncs, el moviment d´alliberament nacional kurd no representa una amenaça tant per la seva capacitat de construir un nou estat-ja que de fet s´oposa al paradigma de l´estat-sinó per suposar una alternativa radical,una vida alternativa centrada en abolir 5000 anys d´esclavatge mental,i físic.

