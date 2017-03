Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme Operación Cataluña.La cloaca policial española "HEMOS HECHO UN GRAN SERVICIO AL ESTADO"(Eugenio Pino,1952 Toledo,ex-director al frente de la policia represiva española) Clica la imatge per una versió més gran

Clica la imatge per una versió més gran

Eugenio Pino , cuatro años y medio al frente de la Policía española,el hombre que eligió el fascista Partido Popular para dirigir el Cuerpo.Es el máximo responsable policial de las maniobras policiales contra el proceso soberanista en Cataluña, y, a ver actuado también en contra del grupo político Podemos.



Eugenio Pino niega haber montado una "brigada política",pero ante su compareciencia delante del juez recurre a olvidos,inexactitudes y desconocimientos sobre sus operaciones policiales.



Pino intentó montar una estructura de inteligencia,(un CNI policial),que restaba competencias y información a la estructura antiterrorista de la Policía.Al no poder realizarlo,camufló su grupo de inteligencia en la Dirección Adjunta Operativa y creando en la Unidad de Asuntos Internos que esta dedicada a investigar solo a policías a agentes policiales encubiertos sobre el terreno,su objetivo la lucha contra el proceso soberanista catalán.



Amigo intímo del ministro del interior Jorge Fernández Díaz,este le condecoró con una de las más altas distinciones policiales,la Medalla dd Plata al Mérito la que conlleva una asignación vitalicia del 15% de sueldo que cobrava con lo que le quedó una paga mensual de 4500 euros mas pagas extras,según frases del mismo Fernandez Díaz el comisario Pino "ha sobresaliso en el cumplimiento de los deberes de su cargo y nacionales"y esto "ha redundado en el prestigio de la Corpóración).



El responsable Pino fue el responsable de la militarización exterior de la Policía Española,de haberse gastado más de 3 millones de euros en cambiar las insignias del uniforme para asemejarlas a las de las Fuerzas Armadas,la guerra sucia contra Cataluña y Euskadi y el organizador de la represión policial coincidiendo con las manifestaciones en contra de las crisis y por las marchas por la Dignidad en la que se producieron graves incidentes.

This work is in the public domain veure comentaris / afegir comentari ...