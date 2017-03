Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: un altre món és aquí Activitats del mes de març a la Hidra Bones companyxs!



Us informem que tenim un mes de març ben carregadet d'activitats i amb moltes ganes de compartir-les amb vosaltres! Així que aquí va la info:



Dimarts 7 i 21 de març (18h-20h): Oficina d'okupació, on aportem informació sobre l'okupació de forma no assistencialista perquè totes aquelles persones que vulguin okupar sàpiguen com i quin mitjà utilitzar per fer-ho.



Dijous 9 de març (18h): xerrada/debat amb la presentació del llibre "Luchaban por un mundo nuevo" on Yanira Hermida aborda el paper de les dones en la militància anarquista durant la Guerra Civil espanyola.



Dissabte 11 i 25 de març (10h-14h): jornades de treball i portes obertes a l'Hort Comunitari El Mirlo.



Dimarts 28 de març (18h-20h): lectures feministes per dones, lesbianes i trans. Iniciarem un recorregut sobre com empoderar-nos des del feminisme i com combatre el patriarcat.



Dissabte 25 de març (20h-23h): celebrem el primer aniversari de la Hidra amb un sopador vegà, birres artesanes i musiqueta.





I això és tot! Us hi esperem!





Direcció: C/ General Prim Nº47, Rubí (FGC direcció S1 Terrassa; parada: Rubí; estem a 1min de l'estació)

https://ateneuanarquistalahidra.wordpress.com/



