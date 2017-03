Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Lo que nos estamos perdiendo El PP es el partido más votado. No tiene mayoría parlamentaria y gobierna contra la voluntad de un número superior de votantes que no queremos que lo haga. Centrémonos en alternativas. Nuestr@s representant@s han sido elegidos por programas que denunciaban prácticas de financiación ilegal de los partidos del poder, la corrupción, la escasa eficacia de nuestro sistema jurídico para combatir la misma, los errores en la gestión de lo público … Podría añadir más cosas, pero con las citadas basta y evitamos la polémica.

La actualidad está ya plagada de escándalos y de errores en la gestión de lo público, los millones en causa terminarían con los recortes y, además, el alivio, sería un buen empuje económico. No les basta, tienen que provocar, a estas alturas nos recuerdan lo que nos costó la aventura del jefe Emérito del Estado con Bárbara Rey. Una historia nada actual, pero que alguien ha sacado porque alguien tenía interés en que saliera justo cuando se anuncia la “absolución” de la infanta y la condena de Iñaki, que goza de libertad hasta que termine el procedimiento.

Lo mismo ocurre con Rato y Blesa y con un montón de personajes, procesados por presunta implicación en asuntos que han costado millones que se añaden a nuestras espaldas.

También la actualidad de ciertos ex miembros de la Casa Real, implicados en el caso NOOS añade picante. Quizá podamos añadir a la lista la “irresponsabilidad” de los jefes de Estado emérito y actual, pero, empecemos por lo esencial: parar esta sangría que nos están imponiendo.

La ciudadanía debemos recordar a nuestros representantes que eso es lo que queremos. Somos mayoría, estoy convencido de que hay votantes del PP que exigirían a sus representantes el cumplimiento del objetivo propuesto.

Claro que podemos dar ese paso, si nos unimos para exigir a nuestros representes que nos representen. Mira també:

http://carlos-ortizdezarate.blogspot.com.es/

http://www.diariosigloxxi.com/firmas/carlosortiz



This work is in the public domain afegir comentari ...