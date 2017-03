Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Anunci :: pobles i cultures vs poder i estats Conferencies i activitats sobre Kurdistan (Març) Cicle de Conferències sobre Kurdistan

Clica la imatge per una versió més gran



Des d’Azadí Plataforma una de les activitats que més acostumem a fer han estat les xerrades de difusió sobre la lluita del poble kurd. És un tipus d’activitat que considerem imprescindible i de gran importància per a informar de la situació i del procés revolucionari que estan duent a terme. No obstant a vegades ens trobem que no podem aprofundir en qüestions que en xerrades d’una o dues hores queden al marge. Per altra banda, trobem limitant el fet que les persones que fem les xerrades no som les pròpies implicades en aquest procés revolucionari.



És per això que hem decidit organitzar aquest cicle de xerrades de quatre mesos, en els quals intentarem aprofundir sobre temes concrets, intentant mostrar la realitat de la lluita kurda des de tots els àmbits possibles. També intentarem que la majoria de xerrades les duguin a terme les pròpies persones del moviment kurd, ja que és molt més enriquidor donar veu precisament a qui està directament implicada. Si hi ha aspectes que voleu que tractem també estem oberts a propostes, intentarem buscar la manera de cobrir-los.



Les xerrades es duran a terme usualment els dijous a Can Batllò (C/Constitució 19, cantonada C/Mossèn Amadeu Oller i C/Olzinelles. Al costat de la parròquia de St.Medir.) però també alguns dies es faran en dissabte. Reviseu el lloc de cada xerrada per assegurar-vos.



Programa dels mesos de febrer i març. (Properament penjarem el programa dels mesos abril i maig).





Per altra banda també celebrem el Newroz:

Clica la imatge per una versió més gran



Cada 21 de març se celebra per tot el Kurdistan el Newroz, l’any nou segons el seu calendari. Aquest any, i per tercer cop, celebrarem a Barcelona aquesta festivitat i volem convidar a tota la gent solidària amb el poble kurd a participar, així com a qualsevol persona que vulgui conèixer de més a prop la cultura i el folklore d’aquest poble.



Per a conèixer millor la història del Newroz aquí us deixem un article: https://actualidadkurda.wordpress.com/2012/08/03/la-historia-del-newroz/



Per ajudarnos a calcular millor el menjar que hem de fer i per assegurar-vos que no us quedeu sense sopar aquí podeu reservar:



https://azadi-plataforma.odoo.com/survey/start/sopar-newroz-2017-1





Marcador dins el text: Clica la imatge per una versió més gran



Imatge pel resum Opcions Media Mira també:

https://azadiplataforma.wordpress.com/2017/01/17/cicle/

https://azadiplataforma.wordpress.com/2017/03/01/celebracio-newroz-any-nou-kurd/



This work is in the public domain afegir comentari ...