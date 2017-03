Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia El Mal El mal es muchos vesas uno abomination contra humanidad. Clica la imatge per una versió més gran



El mal es la infiltración maliciosa e intencional de estrés físico / mental o lesión o muerte en otra persona o animal. La principal defensa contra el mal para muchos de nosotros es exponerlo.



Https://www.academia.edu/14337221/what_would_you_do_if





Los agentes fbi, los agentes, los matones de la calle y los asesinos son siempre malvados en sus ataques contra los objetivos. Como fbi adoctrinar a todos los policías en los EE.UU. y en otros lugares, todo el llamado sistema de justicia penal es malo y debe ser derribado.







Http://www.newciv.org/nl/newslog.php/_v194/__show_article/_a000194-00055





Estos perpetradores se involucran permanentemente en delitos que tienen la intención de dañar a otros. Tal barbarie como he documentado en mis miles de informes, artículos y publicaciones en línea se ha convertido en una parte integral del carácter nacional de los Estados Unidos.



Esto significa que los actos nocivos y los pensamientos son a menudo alentados por fbi y sus asociados equivocados contra las víctimas seleccionadas. En cierto sentido, por lo tanto, el FBI convierte a nuestra sociedad en un repositorio para los sociópatas sádicos que en fila atacan a otros de manera terrible que causan daños irreparables o la muerte.



Para obtener datos específicos sobre los malignos que hacen todo lo que nos rodea, vea Mi historia en detalle, mis artículos en http://Academia.edu, y mi WRIT, etc.



Http://austin.indymedia.org/article/2013/08/25/usa-evil-empire



Tenga en cuenta que a veces me refiero a los hacedores de mal como enanas mentales como se explica aquí:



Http://www.sosbeevfbi.com/mentaldwarfs.html



... y, como he sufrido extensamente durante 30 años bajo el sindicato del crimen organizado que se llama el fbi, soy un experto renuente sobre la naturaleza del mal visto en los empleados del fbi y del cia por todas partes.



http://www.sosbeevfbi.com



