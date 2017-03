Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme Los sacerdotes españoles anarquistas y sus fieles Perspectiva española anarquista de la Liberación Nacional Cuando se plantea la liberación nacional de un pueblo en el Estado Español desde la perspectiva anarquista,se desencadena la furia doctrinal de los sacerdotes anarcoespañolistas,si eso sirve para que salgan de su letargo devocional ya esta bien hecho; un movimiento solo avanza a partir de herejías.



Establecer unas líneas rígidas que tiene que seguir una idea que busca liquidar cualquier poder,significa incurrir en una grave contradicción,dado que establecer este rigidismo , no es otra cosa que dictar unos límites,unas prohibiciones y en definitiva un nuevo poder.Y cuando esta idea empieza a parecerse a una religión, es que el movimiento que lo encarna está en franca descomposición, como es el caso del actual posicion del anarquismo de corte españolista.



Pero de la misma manera que un estado solo puede perpetuarse gracias al seguidismo de la masa conformista, este dirigismo ideológico solo ha sido posible gracias a la pasividad y alienación de las bases libertarias.Y sobretodo, gracias a la moral del grupo(Por moral del grupo entendemos la incapacidad crónica de determinados individuos a tener criterio propio,y por tanto puede llegar a ser diferente al criterio del grupo).



Si con los sacerdotes del anarquismo español hemos chocado con la furia doctrinal, con esta especie de monaguillos el único argumento que se encuentra son sonrisas ,frases hechas,busqueda de autores clásicos y intentos a apelación al tribunal supremo de la moral del grupo, en un intento de justificar su cretinismo ideologico.Este anarquista es débil y se refugia en la moral del grupo,como el cristiano se ampara en la religión.

This work is in the public domain veure comentaris / afegir comentari ...