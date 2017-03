Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: indymedia ¿Cuáles son las principales promesas del Frente Nacional de Marine Le Pen? La ultraderecha francesa tiene muy claros cuáles son sus objetivos. Y hay millones de votantes que la apoyan y sostienen. Clica la imatge per una versió més gran

Marine Le Pen del FN se prepara para afrontar la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas donde sale como favorita. He aquí algunas de sus propuestas:



– Subir el presupuesto militar a un 2%.

– Luchar contra el comunismo, a través de una recentralización del Estado.

– Funcionarios patriotas. Es decir, sólo franceses.

– Reducir la inmigración de 200.000 a 10.000 al año.

– Eliminación de la reunificación familiar.

– Reducción del otorgamiento de asilo.

– Cierre de las fronteras. Salida del acuerdo Schengen.

– Expulsión sistemática de cualquier ilegal.(especialmente musulmanes)

– Abandonar la Unión Europea y el Euro.

– Prohibir constitucionalmente el comunismo.

– Nuevas prisiones, para un total de 40.000 nuevos presidarios.

– Reinstaurar la pena de muerte.

– Reinstaurar la cadena perpetua no reversible.

– Abandonar el libre comercio en la UE e instaurar los derechos de aduana.

– Endurecimiento de las penas, especialmente por aquellos delitos contra policías.

– Militarización de la policía nacional.

– Eliminación del carnet de conducir por puntos y sanciones directamente por el Código Penal.

– Incrementar las pensiones de los veteranos de guerra.

– Vivienda social sólo para los franceses.

– Prohibición del aborto.

– “La familia debe basarse exclusivamente en la unión de un hombre y una mujer”.

– Adopciones solo para heterosexuales.

– Oposición frontal a la integración de Turquía en cualquier unión paneuropea.

– Hacer de la Constitución Francesa la Ley Suprema, incluso por encima de los Tratados Internacionales.

– Prohibición de la ‘discriminación positiva’.

– Sanidad sólo para franceses.

– Eliminación del derecho de sanidad pública para los ‘defraudadores’.

-Expulsar a los islamistas radicales.

-Prohibir las mezquitas o "centros de adoctrinamiento".



La ultraderecha francesa se crece a pasos agigantados y se prepara para enfrentarse en la segunda vuelta posiblemente al candidato Macron (¿Juppé?), ante la inesperada defenestración del derechista Fillón.



Carlos de Urabá 2017

