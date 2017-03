Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: @rtivisme Alguna persona em podria ajudar a trobar informació sobre lavabos i genere Alguna persona em podria ajudar a trobar informacio sobre lavabos i genere. Com el lavabo apart de ser un lloc on avacuar els nostres escrements es un lloc on reafirmar els nostres rols de genere.

També busco alguna cosa sobre les estructures masculines, com els homes ens hem muntat el mon de nosaltres per nosaltres. Un exemple seria els urinaris de peu.

Estem treballant aquest tema al CSO del meu poble i ens aniria molt be informació per poder debatir millor.

Graciiias!!!!!

