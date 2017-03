Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: amèrica llatina Perú: Traficantes de tierras y Estado despojan tierras a Comunidad de Cucuya FALLOS JUDICIALES DE JUZGADOS DE LIMA SUR Y DE CORTE SUPERIOR DE LIMA SUR SON CUESTIONADOS POR COMUNEROS Y POBLADORES. Clica la imatge per una versió més gran

Clica la imatge per una versió més gran

Clica la imatge per una versió més gran







PERU: TRAFICANTES DE TIERRAS Y ESTADO QUIEREN DESPOJAR TIERRAS A COMUNEROS DE CUCUYA EN SD. OLLEROS-HUAROCHIRI



FALLOS JUDICIALES DE JUZGADOS DE LIMA SUR Y DE CORTE SUPERIOR DE LIMA SUR SON CUESTIONADOS POR COMUNEROS Y POBLADORES.



EXIGEN INVESTIGACION DE OCMA Y CNM A LOS JUECES ISAIAS SANCHEZ RAMOS Y ELIZABETH LEIVA CORDOVA Y A LOS VOCALES TOBIES RIOS, CARDENAS CHANCOS, ALVITEZ MORALES, VASQUEZ ARANA, ENRIQUE SOTELO Y CASTILLO VASQUEZ



COMITÉ DE DEFENSA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CUCUYA Y SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS-HUAROCHIRI DENUNCIA QUE SE LES QUIERE QUITAR TIERRAS COMUNALES EN ALREDEDOR DE 2000 HAS. EN KM 41 DE PANAMERICANA SUR.



ALTO A LAS INVASIONES PROMOVIDAS POR TRAFICANTES DE TIERRAS Y EL ESTADO EN TERRITORIO COMUNAL!



ABAJO LAS SENTENCIAS JUDICIALES PREVARICADORAS DEL JUZGADO DE LURIN Y DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR QUE DESCONOCEN TIERRAS COMUNALES!



DEFENDER EL DERECHO A LA PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CUCUYA!



CON RONDEROS DEFENDERAN SUS TIERRAS!!!







COMITÉ DE DEFENSA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CUCUYA Y SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS-HUAROCHIRI



ALTO A LAS INVASIONES PROMOVIDAS POR TRAFICANTES DE TIERRAS Y EL ESTADO EN TERRITORIO COMUNAL!!!



ABAJO LAS SENTENCIAS JUDICIALES PREVARICADORAS DEL JUZGADO DE LURIN Y DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR QUE DESCONOCEN TIERRAS COMUNALES!!!



INVESTIGACION DE OCMA Y CNM A LOS JUECES ISAIAS SANCHEZ RAMOS Y ELIZABETH LEIVA CORDOVA Y A LOS VOCALES TOBIES RIOS, CARDENAS CHANCOS, ALVITEZ MORALES, VASQUEZ ARANA, ENRIQUE SOTELO Y CASTILLO VASQUEZ



DEFENDER EL DERECHO A LA PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CUCUYA!!!



COMUNICADO



NOS QUIEREN ARREBATAR 1216 HECTAREAS CON ORDEN JUDICIAL QUE DESCONOCE DERECHO A LA PROPIEDAD Y CONVENIO 169 DE LA OIT QUE PROTEGE TIERRAS Y AUTONOMIA COMUNAL



1. Denunciamos al Poder Judicial que el pasado 15 de diciembre del 2016, en el Expediente 093-2010, el Juzgado de Lurín a cargo del Juez Isaías Sánchez Ramos, ha dispuesto por orden de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que se desocupe nuestras tierras comunales y se entregue 1,216.01 Hectáreas a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN así como esto se haga con descerraje y destrucción de edificaciones allí existentes.



Dichas tierras comprenden las áreas que hoy ocupan los pueblos de Villa Navarra, Pampa Pacta y Santa Rosa, cuyo acceso es por el Km. 41 de la Panamericana Sur, hacia las Quebradas Rio Seco y Malanche. En el caso de los dos últimos allí existen Escuelas, Colegios, Postas Medicas, Mercados, etc. que serían avasallados por este abuso judicial.



2. Y es que la precitada Sala, en resolución de 28-04-2015, que pinta de cuerpo entero la ignorancia y felonía, aparte de esas dos disposiciones que pretende ejecutar el Juez Isaías Nicho, ha declarado fundada la nulidad de la Venta de terrenos comunales que realizo la Comunidad Campesina de Cucuya a favor de la Asociación Sumac Pacha aduciendo que “la propiedad de la referida Comunidad Campesina se encuentra ubicado en la Provincia de Huarochirí, Distrito de Santo Domingo de los Olleros, y en modo alguno se ha acreditado en autos que la precitada Comunidad ostente titularidad sobre terrenos que se encuentren en la Provincia colindante (Provincia de Lima y en el distrito de Punta Hermosa).” , agregando “Con lo que se acredita que la Comunidad…. Transfirió determinada extensión de terreno…. Sobre el cual no ejerce dominio alguno”.



3. Los vocales Tobies Ríos, Cárdenas Chancos y Alvitez Morales, sin merituar este extremo, con el cual se afecta el debido proceso, que debió llevarlos a efectuar una comparación gráfica de áreas tanto de nuestra Comunidad con la que tiene inscrita la SBNE donde hubieran encontrado que existe superposición gráfica de áreas- en aprox. 19,000 Hectáreas-, emitieron su sentencia con la cual, también, han afectado el derecho a la propiedad protegida por la Constitución Política pues han desconocido el derecho que tiene cualquier persona sobre su propiedad y para transferirla. Más aun, estos vocales han violentado hasta la localización distrital del predio de la SBN que se halla inscrita en la Ficha 86079 en el distrito de San Bartolo y no en el distrito de Punta Hermosa.



4. Y es que la ignorancia de estos vocales es total pues- basta una simple lectura de los planos que obran en el expediente- para que cualquier persona- aun no siendo juez o vocal de una sala superior judicial y por aun si se es vocal de la corte suprema- se pueden dar cuenta de la superposición existente.



5. En efecto, producto de la acción del mismo Estado y que obra en los Registros Públicos sobre el territorio comunal se ha inscrito en SUNARP las Fichas 86079- de la hoy Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN- de 44,066 Hectáreas localizadas en el distrito de San Bartolo; y la Ficha 86013, de la Municipalidad de San Bartolo que entre 1955-1956 transfirió a cerca de 150 particulares las cerca de 6,000 Hectáreas inscritas en el distrito de San Bartolo; los cuales se encuentran en superposición con las tierras de nuestra Comunidad Campesina de Cucuya inscrita en la P.E. 11069102. Bastaba, entonces, que estos vocales y el Juzgado mismo se den cuenta de este detalle para ver dicha superposición y no haber emitido una sentencia que falta a la verdad y afecta los territorios comunales como el derecho a la propiedad. O es que aquí ha existido el festín de dinero como en el caso Odebrecht.



6. Estos vocales y el Juzgado Civil de Lurín, entonces, olímpicamente han pisoteado el titulo colonial de nuestras tierras comunales inscrita en SUNARP en la Partida 11069102 y reconocida también por el propio Estado Peruano con Resolución Suprema del 9 de Setiembre de 1944 y que su Plano de tierras fue reconocida por Resolución del Ministerio de Agricultura del 27 de febrero de 1979 en un área de 72,356.95 Hectáreas; y desconoce también el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Constitución Política.



JUZGADO PENAL DE LURIN DESCONOCE DERECHO A LA PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CUCUYA Y SENTENCIA A COMUNEROS QUE DEFIENDEN SU TERRITORIO COMUNAL



7. Asimismo, denunciamos, que el Juzgado Penal de Lurín en Exp. 007-2008 y a cargo de la Jueza Elizabeth Leiva Córdova ha ordenado también el lanzamiento con descerraje de terrenos comunales a favor de los traficantes de tierras organizados en la denominada “Asociación de Agricultores Pampa Pacta Santa Rosa Punta Hermosa” y que afectaría un área de 810 Hectáreas y ha condenado a tres comuneros que el 21 de marzo del 2007 denunciaron a estos traficantes inclusive por usurpación de tierras y que no ha sido merituada hasta hoy- denuncia fiscal 506010619-2007 por Richard Huaccho- por el mismo Juzgado.



Esta área comprende los centros Poblados Santa Rosa, San José, y un sector de Quebrada Malanche. Y en el centro poblado Santa Rosa, reiteramos, existe un pueblo ya reconocido por Acuerdo de la Municipalidad Provincial de Huarochirí, Instituciones Educativas en el Nivel Inicial, Primaria y Secundaria así como su Puesto de Salud, entre otros servicios urbanos propiamente dichos.



8. Resulta lamentable, en este caso, que tanto el Juez Penal Isaías Sánchez y los Vocales de la Sala Penal de Lima Sur Vásquez Arana, Enrique Sotelo y Castillo Vásquez, sin que se acredite la posesión de estos traficantes de tierras y con la sola existencia de 230 plantas, 8 picos y 6 barretas constatada policialmente el día 21 de marzo del 2007 en Ocurrencia de dicho día y en el Acta Técnico Policial de dicho día, así como en declaraciones testimoniales que acreditan que estos traficantes llegaron por la madrugada a nuestras tierras comunales, se les haya emitido una sentencia favorable primero el 27 de Enero del 2016 por el Juzgado Penal y luego confirmada el 18 de marzo del 2016 por la Sala Penal referida.



9. Allí también, estos jueces prevaricadores han desconocido que el Código Civil, en su art. 920, vigente en su texto, daba hasta 24 horas para que se repela una invasión; lo que hizo la Comunidad Campesina cuando se dieron cuenta que estos traficantes de tierra en número de 13 personas habían invadido territorio comunal.



10. Igualmente, la Sentencia en ninguna parte resolutiva establece el área de la supuesta usurpación y que para más desparpajo pretende sujetar la fijación del área usurpada a la intervención de 2 peritos los que determinaran el área materia del lanzamiento.



11. Frente a ello, exigimos a la OCMA y al Consejo Nacional de la Magistratura a pronunciarse sobre la actuación de estos jueces y vocales porque sus resoluciones judiciales afectan la propiedad privada, el ordenamiento jurídico nacional e internacional.



Ante este vil atropello judicial, les decimos a estas Autoridades que no podrán arrebatarnos nuestras tierras comunales y desde ya responsabilizamos a estos jueces y vocales de Lurín y Lima Sur de cualquier costo social que exista en la defensa de nuestras tierras, porque nosotros lo único que haremos será defender nuestros territorio comunal.



Hacemos un llamado a las organizaciones comunales, pueblos, periodismo, Defensoría del Pueblo, Congreso de la República, etc. a solidarizarse con nuestra lucha contra estos atropellos judiciales que afectan la propiedad privada comunal y que desdicen la honorabilidad e idoneidad del Poder Judicial.



Emplazamos, también, a la actual directiva de la Comunidad Campesina de Cucuya a ponerse los pantalones para defender el territorio comunal pues desde que han asumido el cargo, han pasado 60 días y ni siquiera han convocado a comuneros y los pueblos vecinos para hacer una sola causa de esta defensa de las tierras comunales. Qué se espera? O es que también ya se han vendido a los traficantes de tierras y al Estado?



RESISTENCIA TOTAL: OBLIGACION DE TODO COMUNERO Y POBLADOR DE LAS QUEBRADAS MALANCHE Y RIO SECO Y LAS PAMPAS SAN JOSE, PAMPAPACTA Y SANTA ROSA!!!



Santo Domingo de los Olleros, Marzo del 2017

This work is in the public domain afegir comentari ...