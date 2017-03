Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme Un dia como hoy el Estado fascista Español asesino al anarquista catalán Puig Antich "DILES QUE CONTINUEN LUCHANDO" Clica la imatge per una versió més gran

Poco después de las nueve y media de la mañana del 2 de Marzo de 1974,Puig Antich un joven anarquista barcelonés de 25 años moría ejecutado mediante el método del "Garrote Vil" en la prisión Modelo de Barcelona.



Salvador fue detenido el 25 de septiembre de 1973,cuando un grupo de seis policias del grupo especial de información de la policia tendieron una emboscada al MIL(Movimiento Ibérico de Liberación),durante el operativo también se detuvo a Xavier Garriga otro anarquista catalán.



Durante la detención en el numero 70 de la calle Girona de Barcelona se produjo un tiroteo que acabó con la vida del policia Francisco Anguas,y Puig Antich fue herido por dos balas.



Posteriormente se acusará a Puig Antich de la muerte del inspector de la policia,el cual no se probó nunca que los disparos pertenecieran a la arma que portaba Puig Antich.Por esa muerte y por el atracamiento a una oficina del Banco Hispano Americano se le condenó a dos penas de muerte y fue el último catalán ejecutado por la dictadura framquista.



Su lucha no debe caer en el olvido siguendo sus pasos y lo que citó a sus hermanas en el cautiverio "Diles que continuen luchando" puesto que no se le permitio ni hablar en su lengua el catalán,ni siquiera en sus últimas horas cuando el y sus hermanas estaban en presencia de la policia armada.



Heinz Chez el subdito polaco acusado de disparar y matar a un Guardia Civil en Tarragona sería ejecutado también en la prision de Tarragona un quarto de hora antes del asesinato de Puig Antich.

