[méxico] Violador en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

Denunciamos a Arturo Ruíz Lopéz por violación. Arturo es Profesor, Investigador del Instituto de Investigaciones sociológicas de la UABJO. Y ha violado a la asistente de investigación a su cargo, en el contexto de trabajo de campo; en Tlaxiaco, en 2015.



Decidimos mantener tanto la identidad de la sobreviviente, como las circunstancias de lo ocurrido, resguardadas; por razones de seguridad de la denunciante. Porque a las mujeres, aun cuando nos agreden, se suele invertir la situación y curiosamente terminamos siendo nosotras las culpables o simplemente se duda de nuestra palabra.



Creemos que visibilizar las conductas de los agresores sexuales es una forma de impedir su repetición. Es decir, que tal vez dejarían de violar si tuvieran en cuenta que todo el mundo se enteraría después. Y que además de enterarse, no se cuestionaría a la sobreviviente, sino al único responsable por lo ocurrido, Arturo en ese caso. Desgraciadamente, si una mujer es violada y acude al MP, es muy poco probable que algo ocurra en contra del agresor, sobre todo, si ese tiene algún cargo público, como el caso del Dr. Arturo Ruiz. Y sabemos que las agresiones sexuales ocurren en todos los espacios, incluyendo la UABJO.



Por eso decidimos alzar la voz, en solidaridad con la compañera sobreviviente, para que no quede inmpune. La impunidad parece empezar o hacerse valer cuando hombres como Arturo abusan de su cargo público para hacer lo que se le antoja con las mujeres con quién trabaja. En el fondo, parece saber que no le pasará nada. Que la justicia estará a su lado. Que las mujeres no dirán nada porque saben que contra ellas se dirige la injusticia patriarcal. Pero a nosotras no nos parece nada justo que un catedrático viole a una mujer y siga enseñando. Qué podría enseñar Arturo? Qué clase de sociedad es esa donde violadores enseñan en las Universidades mantenidas con dinero público? – son preguntas que nos hacemos.



Ese comunicado es parte de otro proyecto de justicia, que está en marcha y no depende de la opinión del Ministerio Público, sobre todo, porque las instituciones del estado mexicano, evidentemente, no tienen ningún compromiso con una justicia que apelaría al re-equilibrio de los poderes. Es decir, sabemos que la justicia sólo defienden los intereses de los que ya tienen poder: los hombres de preferencia blancos y con dinero. Por ello que desde los movimientos desde abajo gritamos: “si no hay justicia, habrá escrache”!



El escrache es una herramienta histórica de justicia autónoma y desde abajo. Se denuncia públicamente, en situaciones en que se sabe de antemano que los poderes públicos no harán nada a respecto. Es el caso de las denuncias sociales contra los torturadores y altos mandos de la dictaduras militares en Latinoamérica y también de las acciones de denuncia contra violadores sexuales, que actúan en complicidad con los poderes públicos, especialmente aquellos con cargos públicos relevantes.



Al final, el silencio alrededor de las agresiones sexuales es lo que permite con que siga sucediendo. Por ello, no nos callamos. Por ello, invitamos a todas las personas que se pronuncien contra Arturo Ruiz Lopez, profesor violador de la UABJO.



Y NO nos callaremos hasta que se cumplan las siguientes exigencias:



1. La expulsión inmediata de Arturo Ruiz Lopez de la UABJO;



2. La creación de una estancia institucional en dicha universidad para atender a las sobrevivientes y a las denuncias por agresión sexual de las alumnas y funcionarias contra funcionarios y alumnos.



Rompamos el silencio todas!!!



Arturo: Fuera de la UABJO!!!





Somos un grupo de mujeres indignadas, hartas de la violencia contra nosotras.





Firmamos como:



Movimiento de Universitarias Oaxaqueñas en Vigilia contra las Agresiones Sexuales (MUOVAS)





PD: Estamos en todas partes y NO descansaremos hasta que se tomen las medidas necesarias para que Arturo deje de enseñar en la UABJO!

