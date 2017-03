Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: pobles i cultures vs poder i estats Francia y sus Revueltas Videos y noticias de las revueltas contra la policía en Francia. Son de hace días. hay monton de disturbios despues la violacion con porras de un joven "Theo" por maderos en un suburbio de paris que se llama aulnay. https://taranis.news/2017/02/bobigny-le-rassemblement-justicepourtheo-te/

https://taranis.news/

Los politicos se estan flipando que se vuelve como 2005.



Y puede ser…



Un sabado gabacho animado:



Aqui en la plaça de la republique (plaça central en Paris) este sabado, todavia contra las violencias policial, despues de la violacion del Theo por porras de un madero.

A grito de "todo el mundo odia la policia". Se puede notar que hay una fuerte mescla de joven de barrio y "activistas". Eso es muy interesente, es justamente lo que la policia queria evitar.

https://www.youtube.com/watch?v=jY9PRCMPmsI

Esta mani era miercoles:

https://www.youtube.com/watch?v=OTsZ0Oehimk

