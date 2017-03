Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: pobles i cultures vs poder i estats : guerra El PSOE de Suecia restablece la mili obligatoria para poderse enfrentar a Rusia El Estado sueco, gobernado por el Partido Socialdemócrata Sueco que está federado con el PSOE, llama a filas a hombres y mujeres desde este año 2017. Clica la imatge per una versió més gran

En 2018 se reanudaran los entrenamientos obligatorios para la guerra de las personas más jóvenes con mayoría de edad, es decir, las más indefensas a nivel de madurez y criterio político pero completamente castigables ante cualquier desobediencia.



Según la agencia de información militar de Suecia (MUST), publicando en el sitio web de las Fuerzas Armadas suecas, la actividad militar en la región del Báltico ha crecido considerablemente y los actores clave en esa región son Rusia, los países occidentales miembros de la OTAN y la Unión Europea, lo que demuestra un creciente interés por la zona.

http://www.lavanguardia.com/internacional/20100701/53956032440/suecia-elimina-servicio-militar-obligatorio.html

http://www.bbc.com/mundo/vert-cap-37876035



This work is in the public domain