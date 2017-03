Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: corrupció i poder : criminalització i repressió : mitjans i manipulació : pobles i cultures vs poder i estats : especulació i okupació Un juzgado fuerza el ingreso en prisión de un joven condenado por las protestas de Can Vies Nada hacía pensar que acabaría entre rejas, atendiendo al criterio en estos casos:las penas inferiores a dos años de prisión no son de obligado cumplimiento sin antecedentes. [Català]



Un jutjat força l'ingrés a presó d'un jove condemnat per les protestes de Can Vies



Malgrat que la pena és inferior a dos anys de presó, el jutge Francisco Seseña ha ordenat l'entrada al centre penitenciari La Model al·legant l'existència d'una pena-multa contra l'acusat en territori francès



Un jove detingut el 28 de maig de 2014 durant la tercera nit de protestes pel desallotjament del centre social Can Vies, al barri barceloní de Sants, ha ingressat al centre penitenciari La Model de Barcelona. Res feia pensar que J.C.M. acabaria entre reixes, atenent el criteri general de la justícia en aquests casos: les penes inferiors a dos anys de presó no són d'obligat compliment si no consten antecedents. Francisco Seseña, jutge titular del jutjat del penal número 15 de Barcelona, ha fet una peculiar interpretació de la norma i considera que l'existència d'una pena-multa prèvia contra l'acusat en territori francès –dictada per un jutjat de Lió– és suficient argument per a empresonar-lo. L'advocat del jove havia demanat la suspensió de l'execució fins que no es resolgués la petició d'indult presentada davant del Ministeri de Justícia espanyol.



J.C.M. va ser detingut a l'interior d'una escala de veïns del carrer de Guadiana, conjuntament amb altres dotze persones –cinc d'elles de Cerdanyola del Vallès–, quan fugia de les càrregues policials



J.C.M. va ser detingut a l'interior d'una escala de veïns del carrer de Guadiana, conjuntament amb altres dotze persones –cinc d'elles de Cerdanyola del Vallès–, quan fugia de les càrregues policials. Durant el judici va negar les acusacions d'haver llançat objectes contra el cordó policial, però el jutge només va donar credibilitat al testimoni dels antiavalots i els policies de paisà. Les tretze persones acusades van ser condemnades a un any de presó per un delicte d'atemptat contra l'autoritat, i vuit d'elles a sis mesos addicionals per desordres públics, també l'ara empresonat. Malgrat un còmput total d'un any i mig de presó, que no supera el llindar dels dos anys, el jove ha estat privat de llibertat. La rigidesa judicial contra aquest encausat contrasta amb el cas d'Iñaki Urdangarin, qui amb una sentència de 6 anys i 3 mesos de presó podrà esperar la decisió definitiva del Tribunal Suprem des del seu domicili de Suïssa, sense l'aplicació de cap mesura cautelar de privació de llibertat.



_____________________



[Castellano]



Un joven detenido el 28 de mayo de 2014 durante la tercera noche de protestas por el desalojo del centro social Can Vies, en el barrio barcelonés de Sants, ha ingresado en el centro penitenciario La Modelo de Barcelona. Nada hacía pensar que JCM acabaría entre rejas, atendiendo al criterio general de la justicia en estos casos: las penas inferiores a dos años de prisión no son de obligado cumplimiento si no constan antecedentes. Francisco Seseña, juez titular del juzgado de lo penal número 15 de Barcelona, ha hecho una peculiar interpretación de la norma y considera que la existencia de una pena-multa previa contra el acusado en territorio francés -dictada por un juzgado de Lyon- es suficiente argumento para encarcelarlo. El abogado del joven había pedido la suspensión de la ejecución hasta que no se resolviera la petición de indulto presentada ante el Ministerio de Justicia español.



JCM fue detenido en el interior de una escalera de vecinos de la calle de Guadiana, conjuntamente con otras doce personas -cinco de ellas de Cerdanyola del Vallès-, cuando huía de las cargas policiales



Durante el juicio negó las acusaciones de haber lanzado objetos contra el cordón policial, pero el juez sólo dio credibilidad al testimonio de los antidisturbios y los policías de paisano. Las trece personas acusadas fueron condenadas a un año de prisión por un delito de atentado contra la autoridad, y ocho de ellas a seis meses adicionales por desórdenes públicos, también el ahora encarcelado. A pesar de un cómputo total de un año y medio de prisión, que no supera el umbral de los dos años, el joven ha sido privado de libertad. La rigidez judicial contra este encausado contrasta con el caso de Iñaki Urdangarin, quien con una sentencia de 6 años y 3 meses de prisión podrá esperar la decisión definitiva del Tribunal Supremo desde su domicilio de Suiza, sin la aplicación de ninguna medida cautelar de privación de libertad.



Jesús Rodríguez / Directa.cat

www.directa.cat Mira també:

http://www.lahaine.org/un-juzgado-fuerza-el-ingreso



This work is in the public domain afegir comentari ...