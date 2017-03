Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: criminalització i repressió : mitjans i manipulació : pobles i cultures vs poder i estats Desobediencia real als Països Catalans: la insubmissió electoral Vicent aprovecha el juicio para dar vuelta a la represión extendiendo la insumisión electoral: ¡enhorabuena y fuerza! Muchas de las casi 30 personas que en los últimos 3 años hemos practicado la desobediencia al nombramiento a mesa mediante la insumisión- objeción electoral no nos conocemos entre nosotras, sólo hemos tenido oportunidad de “dialogar brevemente” a través de la lista de correo por la que nos relacionamos y coordinamos. Por eso, cuando a través de escritos hechos públicos o intervenciones en medios tenemos oportunidad de escuchar a las compañeras y compañeros desobedientes, suele ser un placer contemplar el sentido común y la naturalidad con la que tomaron la determinación de llevar adelante su insumisión.



https://www.ivoox.com/13384075



Es el caso de esta entrevista realizada a Vicent y su abogado hace algunos meses y que, aun estando en valenciano (que se entiende bastante bien) os animamos a escuchar. Sin que hagamos una traducción literal de lo que dice, hay una parte de la entrevista que queremos remarcar. Porque Vicent nos narra cómo –al igual que seguramente nos ha pasado al resto- antes o incluso después de llevar a cabo la desobediencia, tras ver lo que supone a alguna parte de los entornos familiares, saber que vas a tener que salir de tu ritmo cotidiano para hablar en los medios, o incluso tener que pasar por un juicio, a todas nos surge la duda de su nuestra postura individual puede servir para algo. Sin embargo a Vicent, como a nosotras, esas dudas se nos disipan cuando vemos cómo nuestra desobediencia lleva a que incluso la gente que menos te esperas, que nunca ha tenido una participación activa en movimientos sociales o políticos, al ver tu caso y los intentos de represión sobre la insumisión al sistema electoral, se plantee si, sobre todo en una situación como la actual de corrupción generalizada, no debería plantearse una postura más activa y aprovechar los nombramientos de mesa electoral para mostrar su rechazo y desacuerdo con el sistema electoral que posibilita ese estado de cosas obligándonos además a nuestra complicidad activa.



Todo ello además en un caso como el de Vicent, que desde el principio ha mostrado la cara más agresiva de la represión del sistema electoral en su conjunto. Recordemos que, sin justificación legal ninguna fue detenido el mismo día de las elecciones y que sólo la labor de su abogado consiguió acabar con una detención que pretendían alargar por varios días, sólo por haber llevado a la práctica la desobediencia a la mesa que ya había anunciado por escrito a la Junta Electoral!!!! Y no es lo único, ahora la fiscalía, quizá pretendiendo “ejemplarizar” en la represión a Vicent, plantea la descomunal burrada de una petición de pena de ¡¡8.100 euros!! Parece que efectivamente la insumisión de Vicent enoja y preocupa a la fiscalía, quien pierde de esta forma los papeles, ayudando con ello a que la población pueda percibir claramente el sinsentido de esa represión, más en el País Valencià, harto de ver cómo ante la corrupción política la fiscalía tiene una actitud muy diferente.



POR LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA AL SISTEMA ELECTORAL



Este es el lema que encabeza la cuenta de facebook que ha abierto Vicent y la gente que le apoya en su campaña. Que las cosas se están haciendo muy bien por Albaida lo demuestran, por ejemplo, estos links (solo una muestra) de la difusión de la noticia y de los apoyos que está recogiendo:



Pero, sin duda, el mejor indicador son las palabras del propio Vicent recogidas en el facebook, agradeciendo todos los apoyos morales y económicos que está recibiendo. Adjuntamos la traducción en castellano (que tendrá errores que ya podéis perdonar, por utilizar un traductor automático)



«Rebre missatges d’ànims i de suport, tant econòmica com moral, no té preu. No sé com donar les gràcies a tots i totes vosaltres. Espere que no siga res i que s’entenga que una democràcia no pot funcionar sense la llibertat de consciència, on pense que és la base fonamental d’una democràcia i que la mateixa no et pot condemnar per defensar mitjançant la paraula, unes idees i uns sentiments, des del respecte i el repòs individual de cadascú.

De nou, moltíssimes gràcies pels missatges de suport i ànims.

Salut i un abraç ben gran.»



[castellano]

«Recibir mensajes de apoyo y apoyo, tanto financieros como morales, no tiene precio. No sé cómo daros las gracias a todos vosotros. Espero que no sea nada y que se entienda que una democracia no puede funcionar sin la libertad de conciencia, donde yo creo que está la base fundamental de una democracia y que por eso mismo no se puede condenar por defender a través de la palabra unas ideas y sentimientos, desde el respeto al resto de individuos.

De nuevo, muchísimas gracias por los mensajes de apoyo y aliento.

Salud y un abrazo bien grande.»



Tras todo ello no nos queda más que felicitar a Vicent, reconocer en todo lo que vale el trabajo que está haciendo, que seguro que va a servir de modelo para casos similares incluso en localidades pequeñas y que, sobre todo, está consiguiendo lo principal: no sólo que su insumisión electoral tenga mucho sentido, sino darle la vuelta al intento de represión con aquello que más duele a los represores: expandiendo el mensaje de la objeción electoral y haciéndolo llegar a muchas personas que o no lo conocían o no se lo habían planteado. Esa es la semilla que fructificará en más desobediencia electoral… se pongan los represores como se pongan.



Enhorabuena pues a Vicent y sus gentes de apoyo ¡¡¡ y mucha fuerza, ánimo y apoyo en lo que os queda!!! Mira també:

