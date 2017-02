Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme La classe obrera catalana i la lluita anarquista.Joaquim Miquel Artal Al 1884 neix a Barcelona, l´anarquista Joaquim Miquel Artal,fill d´un barber,estudía al Col. legi dels Infants Orfes de Barcelona.Posteriorment es converteix en tallista de fusta i treballà al taller de l´escultor barceloní Joan Nadal.



Graciès a la lectura de Lev Tolstoi entre d´altres, entrà a formar part del moviment anarquista.Membre del Centre d´Estudis Socials del carrer Tallers de Barcelona fa amistat amb els anarquistes Francisco Miranda Concha ,Oriols i Carrera.



El 12 d´abril de 1904, impressionat per les tortures sofertes a es pagesos d´Alcala del Valle(Cadis),apunyala a Barcelona al president del consell de Ministres( Antoni Maura i Montaner) amb un ganivet mentres crida "Visca l´anarquia",consegueix escapolir-se després de l´atac ,però es detingut a la casa on treballa com a servent al numero 35 del carrer Ample.



Es jujat a l´Audiència de Barcelona per "incitació a la rebel.lió" i condemnat a 17 anys de presó per l´intent de magnicidi,tancat a la penitènciaria de Ceuta, va intentar fugir en diverses ocasions sense èxit,moriría al 1929 al hospital del presidi de Ceuta.



Durant el seu captiveri,Joan Miquel va publicar dos articles"A los anarquistas"(10 de juny i 28 de juliol de 1904)ón explicava que l´atemptat contra Maura havia estat realitzat entre d´altres motius per que"personificava la més alta representació del principi d´autoritat.El 8 d setembre de 1904 publicà també en "El Rebelde".

AQUEST ES UN HOMENATGE A LA SEVA LLUITA PER L´ANARQUIA, PEL POBLE I PER LA LLUITA DE CLASSES

This work is in the public domain