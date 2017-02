Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: globalització neoliberal : corrupció i poder : criminalització i repressió : educació i societat : especulació i okupació Solidaridad económica con Ruyman de la FAGC El 30 de abril de 2015, en Santa María de Guía, Gran Canaria, el militante anarquista Ruymán Rodríguez, miembro de la Federación Anarquista de Gran Canaria (FAGC), miembro del recientemente creado Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, fue detenido por la Guardia Civil, sin que le dieran ningún motivo para ello, conducido al cuartelillo y sometido a una sesión de golpes y estrangulamientos. Clica la imatge per una versió més gran

Las torturas tenían como objetivo intimidarlo para que abandonara la Comunidad "La Esperanza", el proyecto de okupación más grande del Estado (76 familias, 207 personas, más de 100 niños) de la que era vecino y uno de sus principales impulsores.



Este acto de represión está enmarcado dentro la persecución sufrida por la FAGC debido a su actividad expropiadora y socializadora, liberando más de 300 inmuebles y realojando a más de mil personas.



Posteriormente a la detención y tortura, la guardia civil le acusó de "atentado a la autoridad".



https://www.youtube.com/watch?v=bSZzQHcrOeM



En el juicio rápido el juez bajó la acusación a falta de desobediencia. La guardia civil recurrió. El provincial aceptó el recurso, pero imputó a un guardia civil por agresión, lo cual da una idea de la gravedad de los hechos.



Actualmente Ruymán está acusado de atentado a la autoridad por el mismo guardia civil que lo torturó.



Le piden 5 años de cárcel y se encuentra ante un caro procedimiento penal.



2700 euros es el presupuesto de todo el proceso, considerado "de alta complejidad", que tiene por delante.



Ruymán se encuentra en situación de desempleo y de bancarrota económica, debido a las multas, embargos de cuentas y procesos que ha padecido en sus tareas de realojo de familias sin techo. En similar situación se hayan el resto de compañeros/as, la FAGC y el Sindicato de Inquilinos.



Por cuestiones como estas, el Sindicato de Inquilinos tiene que hacer frente a numerosos gastos. Haciéndonos eco de sus necesidades, pedimos solidaridad económica, y llevamos a cabo esta colecta gestionada por esta web, que podéis enviar a la cuenta bancaria de Caixa d'Enginyers (se puede hacer ingreso en ventanilla sin gastos en oficinas del BBVA) a nombre de CHZ:



ES04 3025 0002 4014 3336 6743



O a la cuenta de PayPal: contact ARROBA alasbarricadas.org



Son las mismas cuentas que utilizamos para recaudar dinero para el pago de nuestro servidor. Desde hoy todo ingreso que se realice irá destinado a gastos jurídicos. No pretendemos monopolizar o centralizar la recaudación de dinero, símplemente ser una vía sencilla tanto para vosotros/as como para la FAGC que está a mil historias.



Si queréis hacer llegar el dinero por vuestra cuenta, o emprender cualquier iniciativa, podéis escribirnos a través del Formulario de contacto.



Federación Anarquista de Gran Canaria



Web: https://anarquistasgc.noblogs.org/

Twitter: @fagc_anarquista

Página de Facebook: https://www.facebook.com/anarquistas.grancanaria/

Grupo de Facebook: https://www.facebook.com/Federaci%C3%B3n-Anarquista-Gran-Canaria-2419345/

