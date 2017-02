Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: educació i societat : immigració : pobles i cultures vs poder i estats : dones [Març] Setena edició de les Jornades d’acció feminista i autònoma per a dones, bolleres i trans: Se va armar la Gorda. Un any més tornem al carrer amb les Jornades Se va a armar la Gorda!!



Aquesta edició (i ja van set!!) arriba plena d’activitats on volem crear imaginaris, transgredir normes de gènere, estètiques i de desig, prendre el carrer i la nit, cridar, lluitar però també (i sobretot) trobar-nos, explicar les nostres “batallites”, ampliar la nostra xarxa, teixir aliances, debatre per ampliar i contrastar la nostra mirada…



Volem fer-nos fortes i fer-ho juntes! Clica la imatge per una versió més gran

28 de Febrer – 18h

Bórdala! Fanzine Textil (La Salvaja i Niu d’aranyes). Taller de escritura sobre ropa.

CSO Can Vies, sala de costura. C/Jocs Florals, nº 40 (L1, L5 Plaça de Sants)



Del 1 al 8 de Març

Dispara tu imaginario. Actividad virtual de fotografia.

Más info #sevarmarlagorda y @lesatakas



2 de Març – 19:30h

Kafeta Punk Feminista (Anarres).

Ateneu La Zitzània. C/ de la Muntanya, 96, Clot.



4 de Març – 8h

Excursió a Montserrat (Les Ortiguites).

Sortida des de l’estació Sant Andreu Arenal.



7 de Març – 20h

MANIFESTACIÓ NOCTURNA La nit és nostra.

Plaça de Sants.



10 de Març – 13h

Acció: Ni mafiosos ni matones…no nos desokupan!

Quedem a Jardinets de Gràcia, L3 i L5 Diagonal.



11 de Març – 19h

Kabaret i Festa. Que el feminismo nos acompañe.

Can Batlló.



13 de Març – 8h

Concentració feminista en solidaritat amb les anarquistes preses a Alemanya.

Quedem a les Torres Mafre, L4 Ciutadella.



14 de Març – 18h

Taller teòric de Mecànica + pica-pica

A la ELI La Clandestina, Passatge Sant Pau / Dos de Maig.



16 de Març – 18h

Impro-feminista. Taller de teatre, al Lokal de Kantonada

Av. Gaudí, nº 69.



18 de Març – 18h

Tejiendo puentes entre el movimiento feminista de mujeres y personas que utilizan los servicios de las instituciones/ organizaciones que trabajan contra la violencia machista.

En La Vaina, c/Riera d’Horta, nº 53. L5 Virrei Amat.



19 de Març – 18:30h

Batallitas. Se va a Armar la Gorda retrospectiva: vídeos, audios y materiales sobre las jornadas.

En La Vaina, c/Riera d’Horta, nº 53. L5 Virrei Amat.



22 de Març – 19h

Projeccions: La habitación (asistencia sexual); Nexos (postporno tullido) + cenador vegano.

En La Cinètika. Rambla Fabra i Puig, L1 Fabra i puig.



25 de Març – 20h

Fem soroll per un AVORTAMENT LLIURE i gratuit.

Quedem a la sortida del metro Sagrada Família.



26 de Març – 19h

Què pinta tiene tu gorda? Taller de ilustración creativa.

CSO La Teixidora. c/ Maria Aguiló, 35. L4 Poble Nou. Mira també:

https://sevaarmarlagorda.wordpress.com/2017/02/24/programacio-jornades-2017

https://drive.google.com/file/d/0BwhFKWZ3qjvgUWVDd0xTNWFpLUxQYzdUNmlTZTZhQTJUcGxB/view?usp=sharing



