Dimarts 28 de febrer - Cassolada contra la corrupció i assemblea de continuïtat!

Dimarts 28 de febrer

19:30h. Plaça Catalunya Cat.



A causa de les injustícies esdevingudes els últims dies, creiem que és una gran necessitat de sortir al carrer a demostrar que estem en desacord. La justícia ha de ser imparcial, tinguis sang blava, vermella o groga. Per això, proposem una convocatòria ciutadana contra la corrupció el:

* Dimarts dia 28 a les 19.30h. a Plaça Catalunya, Barcelona *. Porteu cassoles, xiulets. Que se'ns escolti i se'ns vegi.



Després de la cassolada fem assemblea de continuïtat!



La corrupció ens precaritza, moguem fitxa!

#NOÓSomIguals

Cast.



Debido a las injusticias acontecidas los últimos días, creemos que es una gran necesidad salir a la calle a demostrar que estamos en desacuerdo. La justicia ha de ser imparcial, tengas sangre azul, roja o amarilla. Por ello, proponemos una convocatoria ciudadana contra la corrupción el:

* Martes día 28 a las 19.30.h en Plaça Catalunya, Barcelona*. Traed cacerolas, silbatos. Que se nos oiga y se nos vea!



Tras la cacerolada hacemos asamblea de continuidad!



La corrupción nos precariza, movamos ficha!

#NOÓSomIguals Mira també:

