Nuevo comunicado de Gabriel Pombo y Elisa di Bernardo acerca de la Operación Buyo

Recojo de Instinto Salvaje, que traducen desde Informa-Azione, este nuevo comunicado de les compañeres Gabriel y Elisa acerca de la denominada Operación Buyo: La “Operación Buyo” es menos oscura de lo que se piensa



Hoy después de haber sido informado del cierre del “secreto de sumario”, informamos de que María Otero, la mujer que ha sido considerada erróneamente como compañera anarquista ha hecho que Gabriel Pombo da Silva fuese acusado de poseer un escondrijo de armas de fuego, no “limitándose” en mentir… en la actualidad es colaboradora oficial de la justicia. Por su papel asumido y sus métodos es imposible encontrarle algún atisbo de libertad.



Como anarquistas no estamos interesados en los detalles de la investigación que hasta ahora están en nuestro poder (que por supuesto no vamos a compartir); precisamente estos detalles, nos dan la confirmación de cómo funcionan estos infames, en todos los numerosos casos de represión que personalmente he estado involucrado, ella siempre logra llegar a un acuerdo con la “justicia” para no cumplir ni un día en prisión (nos mintió cuando nos dijo que había ido por unos meses)…



La estrategia conocida para dejarla libre permitió que los organismos represivos abrieran nuevas investigaciones, encarcelando a más personas en los últimos años. En el presente caso, ella estaba plenamente consciente de estar bajo investigación, pero se movía libremente, incluso en algunos “lugares de lucha”: lo que permitió a las “autoridades competentes” considerarla, así como vincularla a dos de nosotros “mas cercanos en los círculos anarquistas”. En nuestra opinión, a pesar de lo ocurrido, sigue siendo un peligroso campo minado.



Las investigaciones siguen abiertas y Gabriel, aunque se encuentra libre, es acusado de ser “líder de una célula anarquista que se preparaba para atacar”.



Todo esto nos hace darnos cuenta de la triste realidad, lo fácil que es estar siempre rodeados de personas como María: no será ni la primera ni la última en verdernos en la lucha por un nuevo mundo en libertad.



6 de febrero de 2017

Gabriel y Elisa

