La propaganda del Congrés dels Mòbils empastifa la ciutat A començat el MWC,ja els tenim a tots aquí (inclòs el Borbó).... la ciutat s'omple del pitjor del turisme, persones prepotents i forrades humilian, dominan i xuclant-nos la energia. Estan aquí i l'Ajuntament els paga (a més dels 5 milions per any) la propaganda en una pila d'aquests armatostes al mig de les aceres, els diuen OPI... en ells podem veure la publicitat del MWC (the next element) pagada per el municipi... algunes companyies aprofiten també per omplir-nos la ciutat amb la seva publicitat, especialment SAMSUNG per superar el cas dles telefons explosius...Per cert SAMSUNG ha ocupat també una bona part de l'espai públic de la Pça Catalnya.

JA TENIM PROU MWC!!, PODEM PROTESTAR, PODEM DANYAR LA SEVA PUBLICITAT ÉS FÀCIL, AMB UN RETOLADOR, AMB UN ESPRAI, AMB PINCELL I PINTURA, AMB COLA I PAPER... ATAKA AL MWC!!!!

