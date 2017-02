Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: corrupció i poder Movimientos sociales, proces,presupuestos,los estatistas, los anarquistas(analisis filosofico para entender lo que viene). El movimiento 15 m, perdio su iniciativa, a traves de la larga interrupcion de su bella floracion apenas comenzada, despues de las elecciones municipales, donde los estatistas del poder popular se reafirmaron y pudieron controlarlo para llevarlo hasta la incapacidad de resistir el asalto de la reaccion. Clica la imatge per una versió més gran

La foto actual del proces, muestra las caras mas visibles de la burguesia desde el 2013, a medida que pasa el tiempo se comprueba que la calidad personal de los que lo dirigen , es cada vez peor. No inspiran ninguna simpatia, ni crean ningun entusiasmo, y es que el estatismo espanyolista esta siendo reemplazado por mas de lo mismo, es decir, por el estatismo catalanista, el primero de obediencia obligatoria, y el segundo de obediencia ciega, pero en los dos premia la obediencia para continuar perpetuando los privilegios de los siempre.

Se exalta a la patria, se exalta el estado, y lo que antes era objeto de una profunda critica por su inutilidad, ahora se quiere convertir en imprescindible por util y necesario. La anarkia ya no es de buen tono, y es que la autoridad aunque se disfrace con barretina es siempre totalitaria, y en caso de necesidad como vemos en el proces, se aprueban presupuestos haciendo culto de si misma. La enseñanza, la universidad, la prensa, los centros recreativos y culturales, y tantos otros instrumentos estan a su disposicion.

Desde que se impone el proces, se trata de silenciar la critica anarkista, para ello se da protagonismo al poder popular, que con su mensaje reaccionario de culto a la patria justifica la autoridad del estado, asi vemos una y otra vez como se impide que se oiga la voz de la gente precaria, que al grito de anarkia, tiene el buen sentido de comprender, que todo este tiempo del proces solo sirve para multiplicar las autoridades, con nuevas feudalidades.

A saber: la feudalidad burocratica del poder popular capaz de hacer tragar “el empate” que tiene bemoles, la autoridad del centralismo democratico, la autoridad funcionaria- burguesa que continua forrandose a costa de la precariedad de la gente mas desfavorecida, la autoridad de los cuerpos represivos, la autoridad del espiritu conservador y religiosos de la pagesia, la autoridad en la esperanza de dominar el mundo productor de las elites universitarias independentistas.....

Ante este panorama, los mismos que sufren el yugo de todas estas autoridades, verdadero sustento de la reaccion, empiezan a oponer la voz de la anarquia, que pone en evidencia y desnuda el mal de toda autoridad.

En la medida que salen a la luz los escandalos del latrocinio, estafas, corruptelas, unos detras de otros, los partidos politicos preparan las campañas electorales, de las que se sirven para absorver la indignacion y reducir la revuelta , para asi domesticar los movimientos sociales y canalizarlos hacia el poder popular y de ese modo llevarlos a la politica institucional, donde queda claro el papel edulcorante del poder popular como parte de la represion ejercida por la autoridad del goverm.

La voz de la anarquia, deja al descubierto la estrategia del proces, y la actividad del poder popular que lo sustenta, y se vislumbra la esencia reaccionaria que es la misma en el proces y en el poder popular y de ahi su culto a la bandera, a la patria y a la uniformidad. Y es que el proces impone al individuo ser una unidad en una masa colectiva, covirtiendo su vida en opaca, limitada y mecanica.

La gente precaria empieza aq enetender a traves de la voz de la anarquia, la necesidad de que el movimiento libertario adquiera de nuevo vigencia, para abrir espacios donde el individuo adquiera potencialidad para acciones aisladas, creando signos de libertad, pues es donde se mide de verdad el progreso, y los movimientos sociales se significan por su cariz revolucionario.

Dificilmente se puede formar una ideal cabal del envilecimiento y la degradacion en que los que dirigen el proces, se revuelcan felices y orgullosos, tomando por ideal etico su estat catala, que se sutenta en verdad en un monton de basuras, robos, estafas, corruptelas, y es que despues de sufrir por amo al mequetrefe, degenerado y putrido partido pujolista, y sus aliados el partido de los santi vidales , los rufianes y esa especie de gran tacaño y confitado en aromas de montserrat del junqueras, y las del poder popular incapaces de todo lo que no sea perseguir anarquistas, hacerse funcionarias y dejarse manejar por el patriotismo de los canallas, solo le queda a los del proces potenciar a la nauseabunda despota que ejerce el poder en la alcadia de barcelona, esta especie de sirvienta que ahora hace de mayordoma, en esas nuevas elecciones, que como balsamo de Ruiblas va arreglarlo todo, y es que espectaculo tan maravilloso seria contemplar a esos maestros que sirvieron como moneda de cambio para aprobar los presupuestos, convertirse en felices precarios que viven con el honroso pirmi de cuatrocientos cincuenta euros, y es que el excesivo respeto a los gobernantes de los sindicatos de enseñanza les convierte en enemigos del pueblo.

