Un nuevo comienzo

Tras meses de reflexiones y debates internos, JJLL de Madrid cambia su estructura interna. Creemos importante poner en conocimiento de que a partir de ahora JJLL de Madrid pasa a ser conformados por una federación a nivel madrileño de grupos de afinidad y grupos abiertos, federados entre sí.

De estos debates extrajimos como conclusión la importancia de no estancarse ni acomodarse en fórmulas organizativas que ya no daban más de sí. Entendemos que cada persona, como anarquista, debe luchar y organizarse acorde a sus necesidades y en base a esto, encontrarse con otrxs compañerxs con inquietudes y necesidades similares.

Partiendo de esta base, entra en juego la posibilidad de funcionar como “grupos abiertos”, que lo conforman aquellas personas que tienen como vínculo compartir el mismo barrio, centro de estudios…etc, o bien, el “grupo de afinidad anarquista”, donde los miembros del grupo compartan una estrecha afinidad en lo ideológico, conocimiento mutuo y formas de trabajar y plasmar sus inquietudes de forma similar. Estos distintos grupos conformarán JJLL de Madrid, manteniendo proyectos estables en común, como nuestra distribuidora o nuestro órgano de expresión, el “Contragolpes”.

La coordinación entre estos grupos busca alejarse de cualquier forma de burocracia que en muchas ocasiones se reproduce en las estructuras anarquistas de corte clásico federalista, encerradas en sí mismas y con nula capacidad de acción. Entendemos el federalismo como una herramienta que sirva para aunar esfuerzos entre grupos, respetando la autonomía de éstos, que les vincula entre sí una serie de intereres y puntos en común. Los grupos son libres de coordinarse entre sí libremente por la libre adhesión, intentando de esta forma minimizar cualquier burocracia. La toma de decisiones en común solo será necesaria en aquellas cuestiones que afecten al conjunto de todos los grupos.

Esperamos contribuir desde la humildad, la coherencia y la honestidad a la extensión de las ideas y prácticas anarquistas.

Muerte al Estado y el Capital.

Viva la anarquía.



Juventudes Libertarias de Madrid



juventudeslibertariasmadrid ARROBA autistici.org

