No se sabe seguro pero dicen que la frase “os engañan como a chinos” proceda de la trata de esclavos chinos hacia plantaciones de terratenientes en Cuba cuando ésta era dependiente o quizás de los viajes de Marco Polo hacia China por la ruta de la seda que al portar tanta riqueza de vuelta se elucubraba que los había engañado. En cualquier caso el engaño es la base de casi todo el intercambio comercial (empezando por la plusvalía) por lo que no existe apenas ninguna nacionalidad que esté a salvo de tal engaño.



A la hora de adjudicar frases y visto lo visto, el “os engañan como a vascos” tiene muchos boletos para afianzarse.



Suelen decir que lo que funciona no se arregla. Y joder lo que le ha funcionado durante largas décadas a un partido que se ha montado un pesebre a su medida envenenado por el clientelismo y la ganancia para sus bolsillos.



Desde que soy pequeñito llevan haciendo lo mismo y ahora que soy algo más mayor no han cambiado un ápice. Solía ser Egibar el encargado, en algunos momentos lo fue Arzalluz, ahora es Ibarretxe. Son los que tienen la misión asignada de jugar con los sentimientos o desesperanzas de la gente, es decir, mantenerla engañada, mientras su partido hace negocio y se acomoda en el estado español. Claro que para que se de el engaño y para que dure tantas décadas tiene que haber un tonto principal. Alguien a quien le estén robando y alguien que por mucho que lo intente nunca acaba de culminar, y todo se quede siempre como está.



El evento organizado por gure esku dago donde hacía promoción de un esquilmador de la clase trabajadora catalana, que cuando se inició el proceso soberanista catalán estaba a verlas venir, que ha ralentizado el proceso unilateral independentista con la intención de buscar un pacto de élites por arriba, que se cargó la caracterización del 9-N haciéndolo inocuo, que ha chantajeado a fuerzas independentistas en cuanto ha tenido ocasión por mero ego, intentando supeditar a sus propios intereses toda iniciativa, que está siendo un factor importantísimo del más que posible retroceso actual del independentismo en la sociedad catalana…debido a la instrumentalización institucional conservadora en medio de una crisis que está golpeando salvajemente a la sociedad catalana. Ese Artur Más y los intereses que representa, que cuando llegue la negativa española al referéndum convocarán nuevas elecciones autonómicas para seguir gobernando, si es algún ejemplo de algo lo será para el pesebre PNV y su cómo mantenerse en el poder autonómico con ayuda o complacencia de la socialdemocracia.



De Ibarretxe, ese que el mismo cuenta cómo se inventó el derecho a decidir porque la autodeterminación estaba muy relacionada con la independencia que el considera anacrónica, no hay mucho más que decir. Solo aplaudir a la ingeniería social jeltzale que ante una situación actual terrible para la clase trabajadora vasca, con un simple txotxongilo sea capaz de hacer que se le caiga la baba a toda la pequeña burguesía vasca que se conforma con gritar independencia tras ganar elecciones españolas como hacen las juventudes de EGI. Al mismo tiempo mandan a la ertzaintza para reprimir y hostigar al movimiento estudiantil que está creando por la vía de los hechos independencia.



Mientras tanto el regionalismo comanda la CAV y está a la cabeza del gobierno de Nafarroa. La clase burguesa vasca se atrinchera en sus privilegios intocables que precisamente emanan del regionalismo autonómico y la clase trabajadora, en recesión brutal, sin referentes claros actuales ante todo este montaje, por ahora es incapaz de quebrar el engaño. Al mismo tiempo, el apoliticismo se refuerza en la sociedad vasca, el independentismo se retrae para la acción, y la desafección hacia el partidismo institucionalista y a la política profesional crece cada día. La deriva institucionalista del soberanismo, la ve ya todo el mundo menos, evidentemente, los responsables de ello.



