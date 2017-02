Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: altres temes Cuidado con la librería Atmosphere Books de Dos Hermanas, Sevilla Es la misma que antes se llamaba Eclipse. Como ella La librería Atmosphere Books, con sede en Dos Hermanas, Sevilla tiene la curiosa y única característica de poner un precio de cientos de euros a gran parte de los libros. Y escribo Los libros y no SUS libros. No tiene lo que vende. Copia las fotos de libros de otras librerías que si los tienen, por ejemplo, aquí ofrece este libro

http://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=19183441331&searchurl=

pero quien lo tiene en realidad es esta otra librería

http://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=17130245727&searchurl=

como es fácil ver por las fotos.



Que sentido toene vender este libro de Luis Eduardo Aute a 351 euros http://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=19184334568&searchurl=





¿De qué va? Ni idea, pero contamina la red, enturbia.

