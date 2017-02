Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Anàlisi :: corrupció i poder : mitjans i manipulació Iñaki Urdangarín como Lola Flores, no tiene ni para bragas Estos días la prensa institucional dedica grandes recursos a llenar contenidos con un espectáculo justiciero: que todos somos iguales ante la ley, incluyendo al cuñadísimo. La indignación se puso tan de relieve en los últimos años, que el Estado no hace más que bailar para apaciguar a la plebe.



El no va más ha sido enseñar que va en autobús y «low cost», porque no debe tener para un taxi, al estilo de los concejales progres acudiendo en bicicleta a sus instituciones.

Lástima para él que a los periodistas se les ha descubierto el recibimiento con 2 chóferes particulares vestidos de traje, servicio un tanto más caro que el taxi.

Y un «extra» de cuando empezó el revuelo

Estando este tío en el extranjero (y en un paraíso fiscal además) dicen que no tiene riesgo de fuga, a diferencia del pringao que se lo firmaba todo. Mira també:

