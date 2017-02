Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Quito, no se ahueva carajo Protestas en Quito, Ecuador. Quito, “no se ahueva carajo”.



El pueblo quiteño volvió a su tradicional rebeldía que saco a tres presidentes ineptos años atrás. Estos días, gracias a los quiteños al grito de “Quito no se acobarda carajo” impidió un intento de fraude electoral por parte del Consejo Nacional cuyo presidente Juan Carlos Pozo, compadre del presidente Correa y esclavo mental no tuvo la experiencia suficiente para ejecutar con éxito el fraude presidencial.



El Estado de derecho fue defendido por los quiteños por más de 72 horas seguidas soportando lluvias y frio intenso mientras cantaban “Quito no se ahueva carajo”. Con ese plantón frente a la sede del Consejo Nacional Electoral reclamaron su participación democrática en las urnas para exigir una segunda vuelta electoral.



Tuvieron que transcurrir diez años para que el pueblo quiteño reaccionara ante el temor y trasmitiera su ejemplo de protesta digna al resto de provincias. Poblaciones que salió a protestar por sus espacios de poder democráticos bajo un principio de responsabilidad por los espacios que han ocupado los gobiernistas por una década.



El 60% del pueblo ecuatoriano dijo no al continuismo, les dijo a los funcionarios del gobierno que son transitorios y que bajo reglas determinadas como las auditorías a sus gestiones hay que sancionar a los corruptos y no solo de Petroecuador, Odebrechet, hay cientos de casos de menor cuantía en las provincias que merecen fiscalización para terminar con la impunidad, prepotencia, mediocridad, oportunismo de los funcionarios públicos y privados.



En Ecuador, una vez más se comprobó que no hay institucionalidad solo hay poder para el abuso de las leyes y reglas que menosprecian los valores democráticos, es hora de regresar al fraccionamiento de las funciones estatales para puntualizar las responsabilidades políticas y que los funcionarios entiendan que el poder es limitado y prestado porque es ajeno.



En este gobierno se evidencio mucho más el endiosamiento desde las secretarias hasta los ministros. Pensaban que el poder era eterno, olvidaron que el poder es efímero, circunstancial y solo habita en la mente de los torpes.



Este poder se evidencio una vez más el miércoles 22 de febrero, 3 días después de las elecciones cuando Correa, anuncio pasado el mediodía que al candidato del oficialismo Lenin Moreno le falto medio punto para ganar la primera vuelta, solo después que Correa autorizara (se pronunciara) el lacayo presidente del Consejo Electoral, Juan Carlos Pozo comunico por fin que hay una segunda vuelta el próximo 2 de abril.



En Ecuador gobierna Correa y su círculo de cortesanos que concentran todos los poderes legislativo, judicial, electoral y un mamotreto conocido como quinto poder o participación ciudadana que tiene confundido al Estado porque las sanciones a personas, declaración de conflictos son las reglas vigentes en la voluntad del poder que somete al pueblo.



60% Del electorado en 7 candidatos le dijeron no más al gobierno de Rafael Correa y es paradójico porque Moreno gano al Laso con más de 1 millón de votos además el gobierno gano en la consulta, este es un ejemplo de que perdiendo también se gana. Gano 74-75 escaños en la Asamblea Nacional (mientras nos entretenían con los presidenciables) ¿Qué paso?

Pasa que los 7 candidatos estaban contra Correa (en la oposición) y dispersaron el voto. Dos partidos de derecha CREO y el Partido Social Cristiano de la Sra. Viteri que obtuvo casi un 20% del electorado, con esos votos ganaba Laso, el resto Moncayo 6%, Bucaram 3% son los típicos rellenos de la papeleta electoral.



Decir que solo Laso, como representante de la oposición derrotaría al oficialismo, dentro del relativismo que caracteriza a las elecciones es posible que sí; sin embargo, Moreno también hubiera obtenido más votos.



Hoy empieza la verdadera campaña presidencial para poder diferenciar el poder de Correa, en el aparato del Estado. El pueblo prefiere las promesas de Laso, que una dictadura tonta.

Novatadas en el intento de fraude por parte del Consejo Electoral:



Acepto que la encuestadora Cedatos, participara en un sondeo a boca de urna para que a las 17 horas ofreciera una proyección de la votación lo mismo que la organización Participación Ciudadana, las dos coincidieron en los porcentajes que hoy se mantienen: Moreno 39% y Laso 28% en números redondos; para ganar la primera vuelta hay dos requisitos constitucionales que el primero obtenga el 40% y 10 puntos sobre el segundo, la primera opción no se cumplió y fue la premura para intentar el fraude.



El Consejo Nacional Electoral también ofreció un conteo rápido para después de 3 horas emitir su proyección con los presidenciables, pero, resulta que suspende la información cuando ya estaban contabilizadas el 88.8 de las actas y esta es la novatada de Pozo, porque se abrió las puertas a la Corporación Ciudadana que con base en un muestreo llego a procesar el 95%.



Después de esto a las 21:00 horas surgieron las sospechas de fraude. El Consejo Electoral jamás cumplió su ofrecimiento de un conteo rápido, con el pasar de las horas los pronunciamientos de Pozo, no solo que eran ridículos sino estúpidos.



En definitiva el gobierno le teme a la segunda vuelta porque los números no mienten y porque jamás se esperaron una respuesta contraria del pueblo en las urnas, nos enseña que los ecuatorianos estamos cansados de tanta porquería superficial, corrupta, prepotente, mediocre, sectaria…hay que vivir aquí para sentirlo.



“Llevo muchos años aquí soportando a Correa”. Es la expresión de una agradable señora F.S. que aglutina a millones de personas en Ecuador.



Raúl Crespo.

