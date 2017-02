Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: criminalització i repressió Comunicado de Antonio Chavero Mejia, Preso en Alama (Pontevedra) COMUNICADO DEL COMPAÑERO ANTONIO CHAVERO MEJÍA, PRESO EN LA PRISIÓN DE ALAMA (PONTEVEDRA) ¡SALUD, LIBERTAD Y RABIA ANTICARCELARIA, COMPAÑERXS!



¡QUE NO CESE LA LUCHA!



Os escribo desde el pozo de Madrid III Valdemoro, las condiciones de vida aquí son deplorables, este aislamiento no está diseñado para primer grado, sin embargo mantienen en primer grado a los que venimos de otros talegos, ya sea de tránsito o por cuestiones médicas y demás, también mantienen en primer grado o Artículo 10 RP (presxs preventivxs en priemer grado) así como Artículos 91.2 y 91.3 (segunda y primera fase de primer grado) a presos acusados de yihadismo o terrorismo. En todo caso este centro no está preparado para tal fin, los primeros grados de Madrid son las cárceles de Soto del Real y Estremera, Madrid V y VII respectivamente. Las celdas aquí son deprimentes, el frío y la humedad son terribles, no hay calefacción por lo que ni con dos mantas pasas calor, tienes que dormir con ropa si no quieres pasar la noche tiritando. Para colmo de maldades el desayuno, comida y cena vienen fríos, ya que primero preparan las bandejas de plástico y una vez están listas (ya frías) se comienza el reparto, así mismo pasa con el desayuno. Hoy mismo me quejé a los carceleros y cursé denuncias a los juzgados de guardia y vigilancia penitenciaria, pero una denuncia no hace nada, hablé con algún compañero para enviar todos denuncias, pero la mayoría tiende a no “complicarse por repreesalias”, lo veo lícito, pero no comprendo que se quejen de boca (a veces y aunque suene a desprecio, “cada unx tiene lo que se merece”, es la puta realidad). Salen dos denuncias de 20 presxs, “el porcentaje ya lo veis”, no nos sorprende a lxs presxs en lucha por nuestras libertades y por la dignidad y trato humano.



El negocio carcelario ha sabido inculcar el “divide y vencerás” muy bien, y sabiendo que la peña en general no se queja ni mucho menos denuncia, van tomando un terreno pantanoso en el plano ilegal, el declive continua con la falta absoluta de actividades, si la estructura carcelaria tiene habitáculos, aulas, talleres ocupacionales y demás, de cara a la idea falsa de una “reinserción, rehabilitación, resocialización” y palabras varias para los que las sustentan con sus impuestos. La sociedad adormecida y pendiente de un móvil, un partido de fútbol o payasadas varias, solo es consciente de lo que sustenta cuando meten presx a algunx familiar, o ser querido, lo cual es penoso. Lxs que nos atrevemos a dar luz a tanta carencia y falta de espíritu humanitario y corazón, somos dispersadxs, apaleadxs, aisladxs, y etiquetadxs de irrecuperables, sociópatas, asesinos y demás lindezas. No les falta razón, pues estamos irrecuperablemente convencidxs de nuestra condición de seres humanos y mantenemos el pulso, nuestra postura es clara, pedimos que cumplan sus leyes, Reglamento Penitenciario, Código Penal, LOGP, y demás, y continuamos el ejemplo de la COPEL y el APRE, ya que la lucha continúa, porque esto es una escombrera.



Con dignidad, rabia y mucho ánimo, continuamos puño en alto. Mira també:

